Redução da maioridade penal não é solução eficaz para reduzir a criminalidade

Especialistas afirmam que a redução da maioridade penal não é uma solução eficaz para reduzir a criminalidade. Estudos indicam que a convivência de jovens com criminosos em prisões pode aumentar a reincidência.

A redução da maioridade penal , de 18 para 16 anos, não é uma solução eficaz para reduzir a criminalidade, afirmam especialistas. Estudos indicam que a convivência de jovens com criminosos em prisões pode aumentar a reincidência.

A aprovação pela CCJ da Câmara ignora evidências e prioriza interesses eleitorais. A violência continua sendo a principal preocupação no Brasil, com altos índices de homicídios entre jovens. O Brasil precisa focar em mecanismos para aumentar a efetividade da investigação policial e da Justiça criminal, e garantir oportunidades, supervisão e orientação para que os jovens não se tornem criminosos. A redução da maioridade penal é um exemplo de populismo penal que não resolve o problema da criminalidade.

A convivência de jovens com criminosos em prisões pode aumentar a reincidência, e não há evidência de que a redução da maioridade penal contenha o crime. A transferência de jovens para tribunais de adultos não diminui a reincidência, e a convivência com criminosos experientes no sistema carcerário pode formar jovens para a delinquência. A redução da maioridade penal é criminogênica, ou seja, aumenta a reincidência.

O Brasil precisa focar em soluções eficazes contra a crise que mais apavora a população, e não em produzir cortes para a campanha eleitoral. A violência é o principal problema do país, e a redução da maioridade penal não é uma solução eficaz para reduzir a criminalidade





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Projeto de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos pode ser votado no STFA proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, que já foi aprovada na Câmara, está em vias de ser votada no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque o assunto envolve questões de natureza constitucional e pode ser considerado uma cláusula pétrea, o que impactaria a possibilidade de alteração por emenda constitucional.

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