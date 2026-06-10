Redução da maioridade penal enfrenta impasse na Câmara antes das eleições

A proposta de redução da maioridade penal está em análise na Câmara, mas analistas políticos consideram incerta a possibilidade de uma decisão antes das próximas eleições. O cenário polarizado e a tramitação complexa, que envolve duas casas do Congresso, somam-se ao calendário eleitoral que deve ocupar a agenda a partir do segundo semestre. A reportagem examina os_argumentos a favor e contra a medida e as razões que levam os especialistas a prever um impasse.

A Câmara dos Deputados analisa a proposta de redução da maioridade penal , mas analistas políticos consideram incerta a possibilidade de uma decisão final sobre o tema antes das próximas eleições .

O debate ocorre em meio a um cenário político polarizado, onde a opinião pública e os interesses partidários exercem pressão sobre os parlamentares. Enquanto defensores da medida argumentam que sua adoção ajudaria a combater a violência juvenil, opositores sustentam que a redução da idade penal seria ineficaz e violaria princípios constitucionais. A matéria precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e também no Senado, o que exige negociações extensas e tempo hábil para tramitação.

A proximidade do calendário eleitoral, com campanhas que devem dominar a agenda legislativa a partir do segundo semestre, torna mais improvável que a proposta avance de forma célere. Portanto, apesar daintenção de alguns líderes em colocar o tema em votação, observadores avaliam que uma definição antes das eleições permanece duvidosa





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