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Redução da jornada e aumento do salário mínimo na Colômbia: impactos e lições para o Brasil

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Redução da jornada e aumento do salário mínimo na Colômbia: impactos e lições para o Brasil
ColômbiaJornada De TrabalhoSalário Mínimo
📆6/17/2026 9:16 AM
📰bbcbrasil
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A Colômbia reduziu a jornada semanal de trabalho para até 42 horas e elevou o salário mínimo, resultando em desemprego historicamente baixo, mas também em adaptações por parte das empresas. O caso colombiano ilustra os desafios de conciliar direitos trabalhistas com a sustentabilidade empresarial.

A Colômbia , país vizinho do Brasil, tem passado por transformações significativas no seu mercado de trabalho nos últimos anos. Em 2021, sob o governo de direita do presidente Iván Duque, foi aprovada uma lei que reduziu gradualmente a jornada semanal de 48 para 42 horas, num período de cinco anos.

Posteriormente, em 2025, já durante a administração de esquerda de Gustavo Petro, uma reforma trabalhista ampliou o salário mínimo em 23,7% e estendeu o período de pagamento do adicional noturno. Essas medidas combinadas elevaram os custos por trabalhador, mas, paradoxalmente, o desemprego atingiu níveis historicamente baixos. Entidades empresariais, como a Fenalco e a Corficolombiana, relatam impactos como fechamento mais cedo de estabelecimentos, aumento da automação e redução no número de contratações.

Por outro lado, o Observatório do Mercado de Trabalho da Universidad Externado observa que o emprego assalariado no setor privado continua a crescer e que ainda não há estudos científicos conclusivos sobre os efeitos a longo prazo da redução da jornada. A análise revela um cenário complexo, onde ganhos salariais e proteção ao trabalhador convivem com desafios de produtividade e adaptação empresarial, oferecendo lições valiosas para outros países que consideram mudanças similares

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Colômbia Jornada De Trabalho Salário Mínimo Reforma Trabalhista Desemprego

 

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