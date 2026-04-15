Redução da Jornada de Trabalho: Um Salto para a Produtividade e a Coletividade no Brasil

O debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho no Brasil revela um potencial para aumento de produtividade, impulsionado por reformas estruturais e um novo foco em bem-estar social. Histórico, avanços e perspectivas.

A crítica principal ao fim da escala 6x1 e à consequente redução da jornada de trabalho , mantendo o salário integral, reside no temor de um aumento expressivo nos custos laborais sem um ganho de produtividade proporcional. Esse debate não é novo; ele ecoou com força quando a Constituição de 1988 determinou a diminuição da jornada de 48 para 44 horas semanais.

Naquela época, mesmo diante de um cenário econômico desfavorável, marcado por recessão, inflação galopante e alto desemprego, o colapso de custos temido pelos pessimistas não se materializou. Quase quatro décadas depois, o Brasil ainda figura entre os países com jornadas de trabalho mais extensas nas principais economias, e, surpreendentemente, ocupa a 94ª posição em produtividade laboral entre 184 nações, segundo dados da OIT. A lição histórica é inequívoca: a mera ampliação das horas trabalhadas jamais se mostrou como a solução para o avanço da produtividade. Por décadas, os argumentos se repetiram, apontando para os gargalos estruturais que supostamente impediriam o país de dar um salto qualitativo em sua produtividade. Questões como a infraestrutura logística deficiente, um sistema tributário complexo e pouco eficiente, investimentos tímidos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), e uma força de trabalho com níveis educacionais abaixo do ideal foram consistentemente citados. Contudo, as condições atuais são notavelmente mais propícias a uma mudança exitosa. A cadeia logística brasileira está passando por uma profunda reestruturação, com projeções de investimentos que ultrapassam a marca de 1 trilhão de reais entre 2023 e 2026. Esses recursos provêm de uma combinação inovadora de fontes, incluindo verbas públicas, parcerias público-privadas e financiamentos, com destaque para o papel do BNDES, que impulsionam uma melhoria significativa na qualidade da infraestrutura logística do país. Paralelamente, a reforma tributária recém-aprovada representa a mais substancial reforma desde a redemocratização, substituindo cinco impostos por um único Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Essa simplificação radical tende a desburocratizar o ambiente de negócios, proporcionando um impacto imediato no fluxo de caixa das empresas. Uma pesquisa da PwC Brasil aponta que 83% das empresas antecipam efeitos positivos e significativos a curto prazo. Adicionalmente, o Brasil retomou o investimento em ciência e tecnologia, destinando mais de 50 bilhões de reais nos últimos três anos, configurando o maior ciclo de investimento na área na história recente, impulsionado pela liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e de outras instituições ligadas à política industrial. O nível educacional da força de trabalho também apresenta melhorias: nos últimos vinte anos, a média de anos de estudo para brasileiros com 25 anos ou mais elevou-se para 10,1 anos, e a proporção da população com ensino superior praticamente triplicou. Argumentos de que o país ainda não estaria pronto para tal avanço perdem sua sustentação objetiva. Ademais, o custo médio para a transição das 44 para as 40 horas de trabalho, sem redução salarial, foi calculado pelo Ministério do Trabalho e Emprego como equivalente a apenas 4,7% da massa salarial total. É relevante notar que, atualmente, 66,8% dos trabalhadores celetistas, o que representa 29,7 milhões de pessoas, já operam sob a escala 5x2. A escala 6x1, portanto, configura a exceção, e não a regra, concentrando-se majoritariamente em setores como alimentação, hospedagem e transporte, onde a demanda por cuidados é mais acentuada e incide desproporcionalmente sobre as mulheres. Assim, a discussão deixou de ser sobre a viabilidade da redução da jornada de trabalho e passou a se concentrar na metodologia de implementação. A resposta reside em uma transição que seja gradual, acordada e fundamentada em dados concretos. Em colaboração com o setor produtivo, é imperativo desenvolver estratégias que articulem a redução da jornada com a modernização e a inovação dos processos produtivos, enfrentando de maneira sistêmica o problema crônico da baixa produtividade. O debate em torno da escala 6x1 transcende uma mera análise de horas trabalhadas; ele se configura como um reflexo do tipo de sociedade que almejamos construir. No livro O Mal Ronda a Terra, o filósofo Tony Judt nos adverte sobre o esvaziamento de sentido de conceitos como justiça, bem comum e responsabilidade coletiva. O movimento Vida Além do Trabalho sintetiza essa insatisfação social. Quando os trabalhadores ocupam as ruas manifestando sua exaustão, eles ecoam o questionamento fundamental que Judt nos instiga a retomar: isso é justo? Contribui para a edificação de um mundo melhor? Do ponto de vista econômico, a resposta é afirmativa, e as condições para avançarmos são extremamente favoráveis. Contudo, a razão primordial para o fim da escala 6x1 não se encontra exclusivamente em análises de custo-benefício. Reside na oportunidade de resgatarmos algo que se perdeu ao longo do tempo: nosso senso de coletividade e pertencimento





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