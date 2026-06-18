Rede de contatos de Flávio Bolsonaro nos EUA inclui altos funcionários do governo Trump e曾是 alvo de polêmicas

Encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump e a atuação de uma rede de interlocutores nos Estados Unidos, incluindo nomes como Darren Beattie e Ricardo Pita, levantam questões sobre interferência nas eleições brasileiras de 2024.

O senador Flávio Bolsonaro , pré-candidato à Presidência do Brasil, esteve em Washington em maio e se reuniu com o ex-presidente norte-americano Donald Trump , além de uma série de funcionários do governo dos EUA.

O encontro foi marcado por trocas de críticas indiretas. Enquanto Lula, em conversa posterior, afirmou que não aceitaria interferências nas eleições brasileiras, Trump declarou que o Brasil havia se tornado um 'país comunista'. O novo ruído entre Brasília e Washington chama atenção porque ocorre menos de um mês depois de o senador ter se encontrado com Trump e com um grupo de autoridades norte-americanas, demonstrando o trânsito que sua família construiu junto à atual administração dos EUA.

O governo Trump, por sua vez, tem adotado uma postura mais dura, sugerindo tratar o Brasil como organização terrorista internacional e sinalizando a possibilidade de impor novas tarifas a produtos brasileiros, resultado de investigações conduzidas por Washington. Essas duas medidas foram interpretadas por interlocutores do presidente Lula como uma clara disposição de interferir no processo eleitoral de 2024 em favor de Flávio Bolsonaro.

A sequência de movimentos lançou luz sobre a proximidade de Flávio Bolsonaro com o governo Trump e, sobretudo, sobre quem são os principais interlocutores do senador nos Estados Unidos. A BBC News Brasil apurou que os cinco principais nomes ligados a Flávio fazem parte de uma rede criada e alimentada ao longo de quase uma década, principalmente pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Eduardo é o filho de Bolsonaro apontado como uma espécie de 'chanceler' informal do clã de direita e vive nos EUA desde o ano passado. Nesta semana, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso de processo judicial. Segundo o STF, ele atuou nos EUA para tentar pressionar autoridades brasileiras e interferir no processo que levou à condenação do ex-presidente.

Essa rede conta, segundo a apuração, com a atuação mais incisiva de pelo menos dois integrantes de escalões mais baixos do governo norte-americano - Darren Beattie e Ricardo Pita -, mas também passa por nomes de alto escalão, como o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-secretário de Estado Christopher Landau. A existência desse grupo ficou evidente durante a viagem de Flávio a Washington, em maio, quando ele se encontrou com quatro desses cinco interlocutores: Rubio, Landau, Beattie e o estrategista político Jason Miller.

Nos bastidores, interlocutores de Lula avaliam que essa rede atua para empurrar o governo Trump na direção de uma postura mais dura contra a atual administração petista, à medida em que setores do governo republicano veriam com simpatia a possibilidade de um novo governo de direita no Brasil, supostamente mais pró-EUA. O chefe para Américas da consultoria Eurasia Group, Christopher Garman, contemporiza a suposta influência de Flávio e sua família junto ao governo norte-americano.

'Existe, sim, um grupo que puxa o governo norte-americano na direção dos Bolsonaro, mas esse grupo foi colocado de lado por Trump no ano passado. Sim, eles têm contato com figuras importantes, mas Trump tem, hoje, uma postura mais pragmática em relação ao Brasil', diz Garman à BBC News Brasil. A BBC News Brasil procurou Ricardo Pita, Darren Beattie, Jason Miller e o Departamento de Estado dos EUA, mas não houve retorno.

Darren Jeffrey Beattie atua no Departamento de Estado como enviado para assuntos relacionados ao Brasil, embora não seja funcionário de carreira. Um diplomata brasileiro com quem a reportagem conversou em caráter reservado disse que ele faz parte de um grupo mais restrito dentro do governo norte-americano francamente pró-Flávio. Nesse núcleo também estaria Ricardo Macedo Pita. Esta é a segunda passagem de Beattie pela administração Trump.

Antes de chegar ao Departamento de Estado, ele atuou como jornalista, acadêmico e estrategista político. No universo acadêmico, é bacharel em matemática e tem doutorado em Ciência Política pela Universidade de Duke. Durante sua primeira passagem pelo governo, em 2018, viu seu nome envolvido em polêmicas após participar de um painel organizado pelo ativista Peter Brimelow, supostamente vinculado ao movimento supremacista branco.

À época, a imprensa norte-americana reportou que ele respondeu ao episódio dizendo que não tinha feito 'nada questionável' e que mantinha suas observações 'completamente'. Nas redes sociais, Beattie citou o Brasil algumas vezes. Em pelo menos três situações, mencionou o país para criticar os EUA sob a administração do democrata Joe Biden





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