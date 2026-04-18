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Red Bull Foco em Performance, Descarta Notícias de Aposentadoria de Verstappen

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Red Bull Foco em Performance, Descarta Notícias de Aposentadoria de Verstappen
Fórmula 1Red Bull RacingMax Verstappen
📆4/18/2026 3:14 PM
📰jornalodia
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O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, afirma que a equipe está focada em melhorar o desempenho do carro e não discute a possibilidade de aposentadoria de Max Verstappen, apesar das críticas do piloto ao regulamento atual da Fórmula 1.

A equipe Red Bull Racing , em meio a um início de temporada que foge das expectativas de domínio absoluto, rechaça categoricamente qualquer especulação sobre a possibilidade de aposentadoria de seu principal piloto, Max Verstappen . Laurent Mekies , o novo chefe da escuderia austríaca, fez questão de enfatizar que o foco principal da equipe está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento e aprimoramento do desempenho do carro de Fórmula 1 , deixando em segundo plano quaisquer movimentações de mercado de pilotos ou planos de futuro de seus integrantes.

Mekies ressaltou o comprometimento de Verstappen com a categoria, apesar de reconhecer as críticas que o tetracampeão tem dirigido ao rumo atual da Fórmula 1. Verstappen tem sido uma das vozes mais assertivas e críticas em relação ao atual regulamento técnico da Fórmula 1. Sua insatisfação se concentra, especialmente, no peso cada vez maior das unidades de potência, com destaque para a parte elétrica, que impõe aos pilotos a necessidade de empregar técnicas de gerenciamento de energia como o 'lift and coast' (levantar o pé e deixar o carro rolar) e o 'super clipping' para otimizar o consumo e a performance.

O piloto holandês, tricampeão mundial, já manifestou publicamente seu desconforto com essas imposições, admitindo em conversas nos bastidores a possibilidade de encerrar sua carreira na Fórmula 1 caso a categoria não evolua na direção que considera correta. Um exemplo de sua crítica foi a declaração: 'Não estamos discutindo aposentadoria com Max no momento. Estamos focados em entender como tornar o carro mais rápido. Ele é apaixonado pela F1 e quer ajudar a categoria a seguir na direção certa. Por isso, fala de forma clara sobre o que acredita que precisa mudar'.

Essa fala de Mekies demonstra a estratégia da equipe em manter o foco no presente e na performance, enquanto lida com as preocupações de seu principal astro. Diante deste cenário, o chefe da Red Bull defende veementemente a necessidade de ajustes no regulamento desportivo da Fórmula 1, visando permitir que os pilotos, incluindo Verstappen, possam extrair o máximo potencial de seus carros em voltas de classificação, sem comprometer a qualidade e a competitividade das corridas.

Mekies acredita que, com as devidas alterações, a categoria poderá apresentar novamente o espetáculo de pilotos de ponta e máquinas extremamente velozes competindo no limite. 'Temos ferramentas para ajustar as regras e fazer com que os pilotos andem no limite nas classificações. Se isso acontecer, tenho confiança de que Max continuará vendo o que todos vemos: os melhores pilotos do mundo e os carros mais rápidos', declarou o dirigente.

Essa visão aponta para uma colaboração entre equipes e a Fórmula 1 para moldar o futuro da modalidade. Mesmo com um início de temporada aquém do esperado, onde a Red Bull se encontra na sexta posição no campeonato de construtores, o futuro em 2027 e além não é uma preocupação imediata para a equipe.

Mekies reitera a paixão e dedicação presentes na fábrica da Red Bull. 'Se vocês visitarem a fábrica, vão entender a paixão que existe aqui. Não estamos pensando no mercado de pilotos. Estamos pensando em ter um carro competitivo. Se conseguirmos isso, não haverá discussão sobre o futuro do Max', concluiu o chefe da equipe. A prioridade é clara: recuperar a competitividade e garantir que o carro seja novamente a referência no grid, o que, por consequência, solidificaria a permanência de Verstappen na categoria.

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Fórmula 1 Red Bull Racing Max Verstappen Laurent Mekies Regulamento

 

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