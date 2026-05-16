Recuperação na popularidade do governo após vazamento de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

A pesquisa Genial/Quaest desta semana mostra um processo de recuperação na popularidade do governo após o vazamento de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro. A desaprovação de Lula caiu de 52% em abril para 49% em maio, enquanto a aprovação passou de 43% para 46%.

O senador (PL-RJ) e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro , tinha uma vantagem numérica de dois pontos sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no mês passado.

No entanto, uma pesquisa Genial/Quaest desta semana mostra um processo de recuperação na popularidade do governo. A desaprovação de Lula caiu de 52% em abril para 49% em maio, enquanto a aprovação passou de 43% para 46%. Nas simulações de segundo turno das eleições, Lula ultrapassou Flávio, embora os dois estejam numericamente empatados, 42% a 41%.

O vazamento de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro causou preocupação entre os aliados e temido que novos fatos possam surgir. A Polícia Federal (PF) investiga se esses recursos também financiaram o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Diante disso, Flávio Bolsonaro passa a enfrentar o fantasma da substituição, pois o nome da próxima presidente ainda não foi definido.

No início da semana, Lula anunciou um pacote de R$ 11 bilhões voltado para a Segurança Pública, que é o principal tema de preocupação dos eleitores, de acordo com pesquisas de opinião. O governo respira, enquanto a oposição tem seu pior momento desde que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou sua candidatura ao Planalto.

A próxima semana trará a divulgação de três pesquisas de intenção de voto para presidente, uma da Atlas/Intel, na terça-feira (19), e outras dos institutos Vox e Vetor Arrow. Todas elas, em seus questionários, incluem um cenário com o nome de Michelle no pleito.

Além disso, como o período de coleta é posterior à divulgação desses áudios, será possível ter a real dimensão de qual foi o impacto disso na corrida sucessória. Quem vai decidir essa questão é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto a oposição tem seu pior momento desde que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou sua candidatura ao Planalto, o governo respira.

No começo da semana, Lula anunciou um pacote de R$ 11 bilhões voltado para a Segurança Pública, que é o principal tema de preocupação dos eleitores, de acordo com pesquisas de opinião. Outros temas importantes da agenda do governo que podem ter encaminhamento na próxima semana são a PEC da Segurança Pública e a indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Tanto a proposta da Segurança Pública, quanto o PL das Terras Raras, seriam a oportunidade para esse gesto de Alcolumbre





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