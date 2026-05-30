Recuperação de Neymar e preocupação da comissão técnica com a lesão

A Seleção Brasileira está focada em preparar Neymar para a Copa do Mundo, após a recuperação da lesão. A comissão técnica está monitorando a evolução diária do jogador e trabalhando com cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão.

Agora vai preparar o cara pra ter lastro pra competir em alto nível, mas estamos diante de uma situação em que um jogador convocado pode não dar tempo de jogar uma partida sequer da competição, uma vez que, após a recuperação (total?

) da lesão, ainda há o recondicionamento físico (ritmo) para atuar minimamente bem. Mas o lado positivo do Ancelotti já ter deixado isso claro é que acaba com o disse me disse da imprensa. Cada hora surgia uma informação diferente: uma hora estava fora, depois tinha chance de jogar, depois seria... Seleção Brasileira treina na Granja Comary (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP) Os sinais observados nos primeiros dias de trabalho em Teresópolis também são considerados positivos.

Na última sexta-feira (29), o jogador iniciou uma etapa importante do processo de recuperação. Conforme explicou ofoi ao campo de tênis da Granja Comary e realizou uma leve corrida, marcando o início do trabalho de transição entre o tratamento fisioterápico e as atividades físicas em campo. A movimentação foi acompanhada de perto pelos profissionais do departamento médico e da preparação física da Seleção.

Embora ainda não esteja liberado para os treinamentos com bola ao lado dos companheiros, o avanço no cronograma é visto como um indicativo de que a recuperação está ocorrendo dentro do previsto. A comissão técnica trabalha com cautela para evitar qualquer risco de agravamento da lesão. Por isso, a prioridade é garantir que Neymar chegue em plenas condições físicas na Copa.

A tendência é que o atacante siga realizando atividades controladas nos próximos dias antes de ser reintegrado gradualmente aos trabalhos coletivos. ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas Desde a convocação para o Mundial, a presença de Neymar tem sido um dos temas mais debatidos na preparação brasileira.

Mesmo lesionado, o camisa 10 recebeu respaldo total de Ancelotti, que revelou na coletiva as primeiras conversas que já teve com o jogador. Falamos um pouco de tudo, de sua recuperação. Ele entendeu o seu papel nesta Copa do Mundo. Todos os dias está fazendo bem.

Está trabalhando para se recuperar o mais rápido possível. Está em um bom ambiente. Vai ser um jogador importante nesse ambiente. Importante para ele entender seu papel, e acredito que ele entendeu muito bem.

A expectativa agora fica por conta da evolução diária do jogador. Caso o cronograma seja mantido, Neymar deverá estar à disposição para atuar ainda durante a fase de grupos, reforçando a Seleção Brasileira em um momento decisivo da caminhada rumo ao título mundial. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáve





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