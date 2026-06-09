Recuperação de Neymar avança com tecnologia e trabalho intensivo nos EUA

Neymar segue em recuperação de lesão na panturrilha com rotina intensiva no CT do New York Red Bulls, usando tecnologia da NASA e apoio de equipe multidisciplinar para retorno seguro à Seleção Brasileira.

Neymar , camisa 10 da Seleção Brasileira , está em fase avançada de recuperação após diagnosticada uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda. Desde a lesão, o jogador vem cumprindo uma rotina intensiva de trabalho no centro de treinamento do New York Red Bulls , em Nova Jersey, com o objetivo de acelerar o retorno, mas mantendo a segurança do processo.

Nos bastidores, sua dedicação tem chamado a atenção: em alguns dias, realiza até três períodos de atividades diárias focadas exclusivamente na recuperação. O trabalho é coordenado por uma equipe composta por profissionais de confiança do atleta e da Seleção Brasileira. Entre os principais nomes estão Rafael Martini, fisioterapeuta particular de Neymar, e Cristiano Nunes, coordenador da preparação física da Seleção.

A importância do acompanhamento foi tamanha que Cristiano Nunes sequer viajou para o amistoso contra o Egito, mantendo-se em Nova Jersey para supervisionar pessoalmente a transição do jogador da fisioterapia para os treinos em campo - etapa crítica na recuperação de lesões musculares. Um dos recursos tecnológicos centrais nesse processo é a esteira antigravidade instalada no CT do New York Red Bulls.

Desenvolvida originalmente pela NASA, a tecnologia permite que Neymar caminhe e corra com redução do peso corporal, o que diminui o impacto sobre a musculatura lesionada e possibilita uma progressão mais segura das cargas de treinamento. A expectativa é de que o atleta já inicie trabalhos no gramado do centro de treinamento nesta semana. Caso não haja contratempos, ele passará a treinar com o restante do grupo em breve.

A meta definida é que Neymar tenha condições de ser relacionado para a partida contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia. A evolução da lesão, conforme últimos exames, tem sido considerada positiva.

No entanto, dentro da comissão técnica reina a cautela. A avaliação unânime é de que a recuperação deve seguir todas as etapas necessárias, sem atalhos, priorizando a segurança em detrimento da pressa. Apesar da expectativa dos torcedores pelo retorno do camisa 10, a prioridade é a integridade física do jogador a médio e longo prazo, evitando riscos de recaída ou agravamento.

Esse cuidado reforça a seriedade do processo e a confiança depositada na equipe multidisciplinar que acompanha Neymar diariamente, alinhando protocolos médicos, fisioterapêuticos e de preparação física para assegurar um retorno pleno e sustentável





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