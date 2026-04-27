Record TV lança 'Casa do Patrão', novo reality de Boninho com participantes anônimos e prêmio milionário

Novo reality show da Record, idealizado por Boninho, promete intensificar a dinâmica de competição e hierarquia com participantes anônimos disputando um prêmio de até R$ 2 milhões. O programa divide os participantes entre a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, explorando as relações de poder e a competição.

A televisão brasileira se prepara para um novo reality show de confinamento, 'Casa do Patrão', idealizado por Boninho e com produção da Record TV. O programa, que promete intensificar a dinâmica de competição e hierarquia presente em formatos como o Big Brother Brasil, reunirá 18 participantes anônimos em busca de um prêmio milionário, estimado em até R$ 2 milhões para o vencedor.

A premissa central do programa gira em torno da divisão entre duas casas distintas: a Casa do Patrão, um espaço luxuoso e repleto de regalias, e a Casa do Trampo, um ambiente mais simples e destinado ao trabalho. A cada semana, um participante será escolhido como 'O Patrão', responsável por selecionar um grupo de colegas para desfrutar dos confortos da Casa do Patrão, enquanto os demais permanecerão na Casa do Trampo, onde deverão realizar tarefas para atender às necessidades dos privilegiados.

Essa dinâmica cria uma clara hierarquia e dependência, explorando as relações de poder e a competição entre os participantes. A Casa do Trampo não será apenas um local de trabalho, mas também um espaço onde os participantes terão que lidar com as demandas e ordens dos moradores da Casa do Patrão, recebendo pedidos a qualquer hora do dia.

A cada semana, um participante será eliminado através de um processo chamado 'Tá na Reta', que envolve a indicação do Patrão, o voto do vencedor da Prova do Tô Fora e a votação dos próprios participantes, com restrições impostas pelo Patrão. Uma característica inovadora do programa é que todos os participantes são anônimos, o que significa que não há celebridades ou figuras públicas na disputa, focando a atenção nas personalidades e estratégias dos desconhecidos.

Boninho, conhecido por seu trabalho no BBB, optou por essa abordagem para seguir uma tendência internacional de valorizar a espontaneidade e a imprevisibilidade dos participantes não famosos. Além do prêmio principal, o programa também oferece a oportunidade de acumular dinheiro ao longo da jornada. Cada participante entra na casa com uma quantia inicial, que pode ser perdida ou aumentada de acordo com o desempenho nas dinâmicas do jogo.

Ao serem eliminados, os participantes perdem 90% do dinheiro restante, que é transferido para o Patrão da semana, enquanto os 10% restantes ficam para o eliminado. O programa conta com a apresentação de Leandro Hassum, escolhido por Boninho por sua habilidade em lidar com imprevistos e sua capacidade de trazer leveza ao formato.

A estrutura física do programa inclui as duas casas principais, a Casa do Patrão e a Casa do Trampo, além de um espaço de convivência neutro e uma área externa com piscina, academia e gramado. A dinâmica semanal do programa é estruturada em torno de eventos como festas aos domingos, provas para migrar da Casa do Trampo para a Casa do Patrão às segundas-feiras e a revelação de estratégias secretas através do VAR às sextas-feiras.

'Casa do Patrão' promete ser um reality show intenso e cheio de reviravoltas, explorando os limites da competição e as complexidades das relações humanas em um ambiente de confinamento





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