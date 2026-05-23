Reconhecimento diferente sugere que a ponte Einstein-Rosen não liga galáxias, mas duas direções do tempo

Nova interpretação propõe outra leitura para a ponte Einstein-Rosen, mais famosa por sua relação com buracos de minhoca e viagens no tempo em ficção científica. Ao invés de ser vista como um portal espacial, essa ponte poderia representar um espelho no espaço-tempo, conectando dois componentes de um mesmo estado quântico de um mesmo tempo, com duração para a frente e duração para trás.

Nova interpretação sugere que a ponte de Einstein-Rosen não liga galáxias, mas duas direções do tempo. Esquecendo a ideia de um atalho cósmico capaz de levar uma nave de um lado ao outro do universo, a ponte Einstein-Rosen mais famosa está associada a uma ligação entre duas direções do tempo.

Por décadas, elas foram tratadas como a origem teórica dos buracos de minhoca, populares na ficção científica como passagens entre regiões distantes do cosmos. Uma proposta diferente é feita por outros autores. Em vez de funcionar como um portal espacial, a ponte Einstein-Rosen poderia representar um espelho no espaço-tempo. Nesse modelo, a estrutura conectaria dois componentes de um mesmo estado quântico, um em que o tempo flui para a frente e outro em que ele flui para trás.

Einstein e Rosen não estavam tentando criar uma teoria sobre viagens espaciais. O objetivo era descobrir como partículas se comportam em regiões de gravidade extrema. A associação com buracos de minhoca veio décadas depois, quando físicos começaram a especular sobre a possibilidade de atravessar de um lado do espaço-tempo para outro. Essas análises sugerem também um limite da ideia.

Dentro da relatividade geral, a viagem seria proibida, e a ponte se fecharia mais rápido do que a luz conseguiria atravessá-la. A maior parte das leis fundamentais da física não distingue passado e futuro. Se o tempo ou o espaço forem invertidos nas equações, as leis continuam válidas. Ao levar essa simetria em conta, os autores propõem que a ponte Einstein-Rosen não liga dois lugares distantes.

Ela ligaria duas setas microscópicas do tempo. Em situações comuns, físicos escolhem uma única direção temporal e ignoram o componente reverso. Perto de buracos negros ou em universos em expansão e colapso, os dois sentidos precisariam entrar na conta. A informação não desapareceria ao cruzar o horizonte de eventos, ponto a partir do qual nada retorna.

Ela continuaria evoluindo, mas ao longo da direção temporal oposta e refletida. O paradoxo surgiria apenas quando o horizonte é descrito por uma única seta do tempo levada ao infinito. Com as duas direções incluídas, nada seria verdadeiramente perdido, segundo os autores. No modelo descrito pelos autores, ele poderia ter sido um salto quântico, ou uma transição entre duas fases de evolução cósmica com sentidos temporais opostos.

Nesse cenário, buracos negros poderiam funcionar como pontes entre épocas cosmológicas diferentes, não como túneis espaciais. O universo observável poderia ser o interior de um buraco negro formado em outro cosmos. Isso sugeriria que esse buraco teria surgido a partir do colapso de uma região fechada do espaço-tempo, passado por uma transição e começado a se expandir como o universo atual. Se essa hipótese estiver correta, relíquias da fase anterior poderiam sobreviver à transição e reaparecer no universo em expansão.

Essa radiação apresenta uma pequena assimetria persistente, com preferência por uma orientação espacial em relação à sua imagem espelhada. A nova leitura não oferece viagens no tempo, atalhos entre galáxias nem buracos de minhoca de ficção científica. O que ela propõe é uma descrição quântica da gravidade em que o espaço-tempo preserva um equilíbrio entre direções opostas do tempo. De acordo com os autores, a hipótese não substitui a relatividade de Einstein nem a física quântica. A proposta é completar as duas





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