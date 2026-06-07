Reclassificação de facções como terroristas esquenta debate de segurança nas eleições brasileiras

A decisão dos EUA de classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas gera polarização na campanha eleitoral, com Flávio Bolsonaro usando a medida para atacar Lula e o governo destacando soberania. Especialistas temem que a pauta seja explorada com propostas simplistas, enquanto a sociedade civil pede debate qualificado e cooperação internacional.

A recente reclassificação de organizações criminosas como grupos terroristas pelos Estados Unidos acirrou o debate eleitoral no Brasil, com implicações para as campanhas de Lula e de Flávio Bolsonaro .

O pré-candidato do PL busca capitalizar politicamente a medida, enquanto o governo Lula enfatiza a soberania nacional. A avaliação é de que a segurança se tornará um eixo central da disputa, refletindo preocupações da população com a violência. Especialistas alertam para o risco de que a classificação seja usada como solução simplista, sem efeitos concretos, e possam prejudicar o debate qualificado.

As propostas de Flávio incluem redução da maioridade penal e construção de mais presídios, inspiradas na política de Nayib Bukele em El Salvador. O governo Lula, por sua vez, destaca o combate ao crime organizado via inteligência e asfixiamento financeiro, além de valorização dos policiais. A reação de setores da sociedade civil, como o Instituto Sou da Paz, defende discussões baseadas em evidências e cooperação internacional, evitando respostas fáceis.

O cenário imprevisível incluieventuais ações dos EUA, que podem trazer ganhos ou prejuízos para ambos os lados, e um seminário em São Paulo propõe ampliar o debate além do medo. A classificação conta com apoio de 73% dos brasileiros, segundo pesquisa, mas sua eficácia real permanece incerta, com impactos eleitorais dependendo de resultados perceptíveis pela população





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