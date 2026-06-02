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Receitas deliciosas para as festas juninas

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Receitas deliciosas para as festas juninas
Festa JuninaReceitaAdaptação Alimentar
📆6/2/2026 10:09 PM
📰cartacapital
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Neste artigo, vamos apresentar algumas receitas deliciosas e fáceis de fazer que são perfeitas para as festas juninas e que podem ser adaptadas para pessoas com limitações alimentares.

As festas juninas são um momento de celebração e alegria, repletas de comidas típicas deliciosas que encantam a diferentes paladares. Para pessoas com limitações alimentares, como a intolerância ao glúten, é perfeitamente possível adaptar as receitas dos pratos tradicionais, permitindo que todos aproveitem as festividades sem preocupações.

Além disso, existem muitas receitas que podem ser feitas com ingredientes frescos e naturais, como frutas, legumes e grãos, que são ideais para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Neste artigo, vamos apresentar algumas receitas deliciosas e fáceis de fazer que são perfeitas para as festas juninas e que podem ser adaptadas para pessoas com limitações alimentares. A primeira receita que vamos apresentar é a de bolo de milho-verde.

Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite de coco, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente grande, misture o açúcar, o fubá, a farinha de arroz e o sal. Adicione a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e mexa para incorporar. Por último, acrescente o fermento químico e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

A segunda receita que vamos apresentar é a de curau de milho-verde. Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde com o leite de coco até obter uma consistência homogênea. Coe a mistura em uma peneira fina, pressionando para extrair todo o líquido, e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e mexa para incorporar.

Leve ao fogo médio até engrossar e soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Distribua o curau em recipientes individuais e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida. A terceira receita que vamos apresentar é a de pastel de queijo.

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o amido de milho e o sal. Adicione os ovos e a água morna e mexa até obter uma massa homogênea. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e abra com um rolo. Corte no formato de discos e recheie com o queijo e o orégano.

Dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, frite os pastéis até dourar. Sirva em seguida.

A quarta receita que vamos apresentar é a de bolinho de muçarela. Em um recipiente, misture a mandioca amassada, a manteiga, o queijo parmesão, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea e fácil de modelar. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e coloque um cubo de muçarela no centro. Feche cuidadosamente, modelando em formato de bolinha e certificando-se de que o recheio esteja completamente coberto.

Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. A quinta e última receita que vamos apresentar é a de tapioca de leite de coco.

Em um recipiente grande, misture a tapioca granulada, o açúcar e o sal. Despeje o leite de coco sobre a mistura e mexa. Deixe descansar por 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até a tapioca absorver o leite de coco e inchar. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 1 hora.

Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida

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