Receita Federal Realiza Maior Apreensão de Haxixe da História no Aeroporto de Guarulhos

A Receita Federal confiscou 283,5kg de haxixe vindo dos EUA no Aeroporto de Guarulhos, avaliados em R$ 34 milhões. A operação contou com cães farejadores e será comunicada aos EUA sob acordo de cooperação.

A Receita Federal do Brasil alcançou um marco histórico na última quinta-feira, dia 15, com a apreensão da maior quantidade de haxixe já registrada em sua história. A operação, levada a cabo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, resultou na interceptação de um volume impressionante de 283,5 quilogramas da substância ilícita.

Essa expressiva quantidade estava distribuída em duas cargas distintas que tinham como origem a Califórnia, nos Estados Unidos, um ponto estratégico em rotas de tráfico internacional. É importante ressaltar que, até o momento da divulgação desta notícia, nenhuma prisão foi efetuada em decorrência desta apreensão, o que pode indicar uma estratégia de desarticulação de rotas e logística em vez da captura imediata de envolvidos diretos. O valor estimado pela Receita Federal para a droga apreendida ultrapassa a marca de R$ 34 milhões, um montante considerável que demonstra o impacto financeiro e a magnitude do tráfico desarticulado. A eficácia desta operação foi significativamente potencializada pela atuação especializada dos cães farejadores da Receita Federal, parte integrante do seu programa K9. Esses animais demonstraram, mais uma vez, a sua importância insubstituível na detecção de substâncias entorpecentes, mesmo quando ocultas em cargas aparentemente legítimas. Segundo a própria Receita Federal, a identificação precisa da droga foi um resultado direto dos procedimentos rigorosos de análise de risco e inspeção aplicados ao fluxo regular de cargas internacionais. Os cães de faro tiveram um papel decisivo, guiando os fiscais até os locais onde o entorpecente estava escondido. Essa atuação conjunta entre tecnologia, inteligência e o olfato apurado dos cães reforça o compromisso e a capacidade da instituição em combater o tráfico de drogas, protegendo assim a sociedade brasileira de seus nefastos efeitos. Olhando para o histórico recente, a apreensão desta quinta-feira se destaca de forma notável. Em todo o ano de 2026, que já é um ano anterior a esta ocorrência, o total de haxixe apreendido somou 1486 quilogramas, distribuídos em um total de oito ocorrências distintas. A magnitude da apreensão em Guarulhos em um único evento é, portanto, um indicativo da escalada das tentativas de introdução dessa droga no país ou de seu trânsito por território brasileiro. Em virtude da origem internacional das cargas e da necessidade de uma colaboração transnacional efetiva no combate a crimes dessa natureza, a Receita Federal comunicará formalmente esta apreensão às autoridades competentes dos Estados Unidos. Essa iniciativa se dá em conformidade com um acordo de cooperação bilateral entre os dois países, focado no intercâmbio de informações e na atuação conjunta contra ilícitos que atravessam fronteiras. O órgão brasileiro destacou que este acordo prevê a troca de inteligência em tempo real entre a Receita Federal do Brasil e as agências aduaneiras americanas. O objetivo principal é aprimorar o monitoramento de cargas e fortalecer o enfrentamento de ilícitos transnacionais, uma estratégia fundamental em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, onde o crime organizado não conhece barreiras geográficas. A colaboração internacional é uma peça-chave na luta contra o narcotráfico, e este caso reforça a importância de tais parcerias para a segurança e o bem-estar de ambas as nações. A Receita Federal reafirma seu compromisso com a fiscalização rigorosa e a inteligência para coibir a entrada de drogas e proteger o país, demonstrando que a vigilância e a cooperação são as armas mais eficazes contra essas ameaças. A operação em Guarulhos não apenas removeu uma quantidade significativa de uma droga perigosa das ruas, mas também enviou uma mensagem clara aos traficantes: as fronteiras brasileiras estão cada vez mais protegidas e a sofisticação das ações de combate ao crime tem aumentado. A constante atualização de técnicas de fiscalização, o investimento em tecnologia e a dedicação de seus servidores, aliados à capacidade olfativa dos cães K9, formam um sistema robusto capaz de frustrar tentativas de introdução de entorpecentes no território nacional. A análise de risco, baseada em dados e padrões de movimentação de cargas, permite direcionar os esforços de fiscalização para operações mais eficientes e com maior probabilidade de sucesso. A inspeção detalhada de mercadorias, muitas vezes utilizando equipamentos de raio-x de alta tecnologia, complementa a ação dos cães farejadores, criando uma barreira de controle multifacetada. A cooperação internacional, como demonstrado neste caso com os Estados Unidos, é crucial para desmantelar redes criminosas que operam em escala global. A troca de informações sobre rotas de tráfico, métodos de ocultação de drogas e perfis de organizações criminosas permite uma atuação mais coordenada e eficaz no combate à criminalidade transnacional. O acordo mencionado visa justamente fortalecer essa comunicação, garantindo que informações relevantes sejam compartilhadas rapidamente, permitindo a interrupção de carregamentos antes que cheguem ao seu destino final ou sejam distribuídos. Este evento sublinha a importância de investimentos contínuos em infraestrutura de controle de fronteiras, treinamento de pessoal e desenvolvimento de novas tecnologias para enfrentar os desafios impostos pelo tráfico internacional de drogas, que se adapta constantemente e busca novas formas de burlar a fiscalização. A Receita Federal, por meio de suas ações contínuas, demonstra ser uma linha de defesa essencial contra essas ameaças, atuando com profissionalismo e dedicação para garantir a segurança da sociedade





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Receita Federal Apreensão De Drogas Haxixe Aeroporto De Guarulhos Tráfico Internacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aeroporto de Guarulhos, o maior do país, registra média de 4 furtos por dia em 2025Só nos dois primeiros meses de 2026, esse número já cresceu quase 20%.

Read more »

Receita Federal libera 'cashback' de Imposto de Renda para 4 milhões de contribuintesA Receita Federal anunciou um lote especial de restituição automática para quem não declarou o IR em 2025, mas tinha direito à devolução de imposto retido. A medida visa reembolsar cerca de R$ 500 milhões com correção monetária pela Selic, beneficiando aproximadamente 4 milhões de pessoas.

Read more »

Estrangeiro é preso após furtos de bagagens no Aeroporto de GuarulhosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Receita apreende em aeroporto uma tonelada de produtos ilegais para emagrecimento, sono e belezaItens retidos em Viracopos não têm autorização da Anvisa e são proibidos no país

Read more »

Chileno de 65 anos é preso após ser flagrado furtando mochila no Aeroporto de GuarulhosHomem já investigado por outros furtos no aeroporto foi preso em flagrante pela Polícia Civil de São Paulo

Read more »

Receita Federal apreende 1 tonelada de produtos ilegais para emagrecimento no aeroporto de ViracoposO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »