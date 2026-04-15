Receita Federal libera 'cashback' de Imposto de Renda para 4 milhões de contribuintes

A Receita Federal anunciou um lote especial de restituição automática para quem não declarou o IR em 2025, mas tinha direito à devolução de imposto retido. A medida visa reembolsar cerca de R$ 500 milhões com correção monetária pela Selic, beneficiando aproximadamente 4 milhões de pessoas.

A Receita Federal do Brasil deu início à temporada de declaração do Imposto de Renda 2026, com o prazo final estipulado para 29 de maio. A expectativa do governo é receber um volume expressivo de 44 milhões de declarações. Uma das novidades que mais chamou a atenção este ano é a introdução do chamado 'cashback' no Imposto de Renda, configurando um lote especial de restituição automática. Esta iniciativa inovadora visa beneficiar contribuintes que, embora tivessem direito à devolução de valores retidos na fonte, não formalizaram o pedido por não serem obrigados a apresentar a declaração. A medida, anunciada oficialmente em março, tem como foco principal trabalhadores que tiveram imposto retido em 2024, mas que, devido ao seu perfil de rendimentos, não se enquadravam nas regras de obrigatoriedade de declaração. Sem a necessidade de solicitar a restituição formalmente, esses valores acabariam não sendo devolvidos.

A estimativa da Receita Federal é que este lote especial de 'cashback' do Imposto de Renda alcance a marca de 4 milhões de contribuintes. O montante total a ser devolvido soma aproximadamente R$ 500 milhões. O valor máximo de 'cashback' previsto para um único contribuinte é de R$ 1.000, enquanto a média de restituição esperada para este grupo é de R$ 125. Um ponto crucial é que todas as restituições serão corrigidas monetariamente com base na Taxa Selic acumulada no período, garantindo que o poder de compra do dinheiro devolvido seja preservado. O pagamento das restituições será efetuado por meio da plataforma Pix, utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do contribuinte como chave de identificação. Essa agilidade no processo visa facilitar o recebimento dos valores devidos aos cidadãos.

O Imposto de Renda é uma obrigação fiscal anual para milhões de brasileiros, e a declaração é um processo que, por vezes, gera dúvidas. Pensando nisso, o GLOBO, por meio de sua iniciativa Irineu, oferece ferramentas de inteligência artificial para auxiliar os leitores na compreensão e elaboração de suas declarações. Todo o conteúdo produzido com o auxílio do Irineu passa por uma rigorosa supervisão jornalística, assegurando a precisão e a confiabilidade das informações. Para dúvidas pontuais, os leitores podem entrar em contato pelo e-mail ir@oglobo.com.br. As questões mais relevantes e frequentes são respondidas em matérias publicadas no ambiente especial dedicado ao Imposto de Renda no site do GLOBO (oglobo.globo.com/economia/imposto-de-renda). Adicionalmente, Antonio Gil, sócio de impostos da EY, também se dedica a esclarecer dúvidas dos leitores por meio de vídeos disponibilizados na mesma plataforma. Essa colaboração visa desmistificar o processo e fornecer suporte completo aos contribuintes, desde a declaração básica até as questões mais complexas, incluindo o novo mecanismo de 'cashback'.





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