A criminal investigation initiated by the Federal Revenue Police's inspection of a Correios postage distribution center in Rio de Janeiro resulted in the discovery of drugs, illegal merchandise, and identifying items sent to several states of the country. The seized contraband includes ecstasy, cannabis, hashish, Viagra without prescription, and cocaine-making parts of value R$ 1.25 million. The investigation was supported by dogs Elektra and Abby from the Federal Revenue Police's K9 examination team.

Encomendas ilegais found in distribution center would be sent to several states of the country, including Minas Gerais, Maranhão , São Paulo, Goiás, Pernambuco and Paraíba, a center of operation in Rio de Janeiro by the Federal Revenue Police during a Thursday inspection proved to be a significant operation in dismantling illicit activities.

The estimated total value of the seized items is R$ 1.25 million, including 2.592 grams of ecstasy; 10,5 kilograms of skunk; 265 grams of hashish, type ICE; 250 grams of MDMA; 2 kilograms of cocaine production materials; 19 mobile phones of illicit origin; and counterfeit notes. A total of 60 ampoules of weight-loss supplements were intercepted, along with syringes, and a fake prescription medication for abortion, destined for Rio de Janeiro from Rio Grande do Sul.

The operation involved the team of K9 examination dogs, supported by dogs Elektra and Abby of the Federal Revenue Police. All detected materials will be turned over to the appropriate authorities to determine the presence of criminal activity, with potentially leading suspects to face charges of drug trafficking, note falsification and similar crimes. Victor Fasano, an actor from the premiere 90s and 00s, left the show business behind to follow a different professional path, focusing on environmental preservation.

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