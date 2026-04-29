Receita Federal inicia notificações a empresas devedoras contumazes no setor de cigarros

A Receita Federal começou a notificar empresas suspeitas de sonegação fiscal, com foco inicial no setor de cigarros, onde 13 fabricantes devem mais de R$ 25 bilhões. A nova lei do devedor define critérios para enquadramento de empresas inadimplentes, que poderão sofrer penalidades como suspensão do CNPJ e perda de benefícios fiscais. Investigações revelaram indícios de crimes como lavagem de dinheiro e contrabando.

A Receita Federal iniciou um processo de notificação a empresas suspeitas de serem devedoras contumazes, ou seja, aquelas que sistematicamente sonegam impostos para fraudar o Fisco.

A primeira fase de notificações concentrou-se no setor de cigarros, onde 13 fabricantes devem mais de R$ 25 bilhões em tributos. Dessas, sete já tiveram o CNPJ suspenso devido a irregularidades fiscais graves, o que as impede de continuar operando. A nova lei do devedor, aprovada em 2025, define como devedor contumaz a empresa que apresenta inadimplência excessiva e repetitiva, sem justificativa válida, utilizando essa estratégia para sonegar impostos e obter vantagem competitiva desleal.

No Brasil, cerca de 3,2 mil empresas acumulam dívidas superiores a R$ 1 trilhão com a Receita Federal. Após a notificação, as 13 fabricantes de cigarros terão 30 dias para regularizar seus débitos, adequar seu patrimônio ou apresentar uma defesa formal. Caso não o façam, poderão sofrer a suspensão definitiva do CNPJ, inscrição no cadastro de créditos não quitados do setor público e a perda de benefícios fiscais, além de serem impedidas de solicitar recuperação judicial ou isenções fiscais.

As investigações da Receita Federal revelaram indícios de crimes graves, como lavagem de dinheiro e ocultação de proprietários reais, com o objetivo de esconder a origem de recursos ilícitos, disfarçar patrimônios ou burlar o Fisco. Esses achados foram encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal para análise e possível ação judicial.

Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal, destacou que, em alguns casos, pessoas ligadas a essas empresas também estão envolvidas em atividades criminosas no setor de fumo, como contrabando e fabricação clandestina de cigarros. Ele afirmou que esses indivíduos agem como verdadeiros empresários do crime, infiltrados no setor, o que justificou a escolha do setor de cigarros como prioridade nas notificações.

A Receita Federal reforça que a fiscalização rigorosa é essencial para combater a sonegação fiscal e garantir a justiça tributária, protegendo empresas que cumprem suas obrigações e contribuem para o desenvolvimento do país. Além disso, a identificação e punição de devedores contumazes visam desestimular práticas desonestas e promover um ambiente de negócios mais transparente e equitativo





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