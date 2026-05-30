Receita Federal implanta multa automática para contribuintes que entregam declaração de imposto de renda fora do prazo

A Receita Federal implantou uma nova regra para contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade e que entregam a declaração de imposto de renda fora do prazo.
A Receita Federal implantou uma nova regra para contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade e que entregam a declaração de imposto de renda fora do prazo.
A partir de agora, esses contribuintes estarão sujeitos a uma multa automática, gerada no momento em que o documento é enviado em atraso. A multa é calculada à razão de 1% ao mês sobre o valor do imposto, respeitando o piso de R$ 165,74 e o teto de 20%. O sistema da Receita Federal já emite a notificação e as guias de pagamento, sem necessidade de ação prévia do contribuinte.
A cobrança ocorre tanto no Programa Gerador da Declaração (PGD) quanto no serviço
Receita Federal Imposto De Renda Declaração De Imposto De Renda Multa Automática Contribuintes Obrigatoriedade
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Receita Federal identifica uso de R$ 365 milhões em criptoativos para lavar dinheiroA Receita Federal identificou o uso de R$ 365 milhões em criptoativos para lavar dinheiro no setor de combustíveis. A descoberta integra as investigações da Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto.
Read more »
Fake news do Pix ajudou o crime com fintechs, afirma Receita FederalOperação Fluxo Oculto revelou seis fintechs ligadas ao PCC que movimentaram R$ 26 bilhões; Robinson Barreirinhas aponta desinformação como aliada do crime
Read more »
MP e Receita Federal firmam acordo de combate ao crime organizado em SPAcordo firmado após a Operação Fluxo Oculto prevê compartilhamento de dados, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e atuação integrada para ampliar a capacidade do Estado de identificar fraudes complexas e cadeias logísticas simuladas
Read more »
MPSP e Receita Federal realizam operação contra estrutura de lavagem de dinheiroO MPSP e a Receita Federal cumpriram 59 mandados de busca e apreensão em instituições financeiras em várias cidades do Brasil, acusadas de lavagem de dinheiro.
Read more »