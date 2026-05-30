Receita Federal implanta multa automática para contribuintes que entregam declaração de imposto de renda fora do prazo

A Receita Federal implantou uma nova regra para contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade e que entregam a declaração de imposto de renda fora do prazo.

A Receita Federal implantou uma nova regra para contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade e que entregam a declaração de imposto de renda fora do prazo.

A partir de agora, esses contribuintes estarão sujeitos a uma multa automática, gerada no momento em que o documento é enviado em atraso. A multa é calculada à razão de 1% ao mês sobre o valor do imposto, respeitando o piso de R$ 165,74 e o teto de 20%. O sistema da Receita Federal já emite a notificação e as guias de pagamento, sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

A cobrança ocorre tanto no Programa Gerador da Declaração (PGD) quanto no serviço





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