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Receita Federal amplia investigações sobre crime no setor de combustível e Petrobras anuncia reajuste nos preços dos combustíveis

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Receita Federal amplia investigações sobre crime no setor de combustível e Petrobras anuncia reajuste nos preços dos combustíveis
Receita FederalCrime No Setor De CombustívelPetrobras
📆5/28/2026 5:08 PM
📰Terranoticiasbr
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A Receita Federal ampliou as investigações sobre crime no setor de combustível, após descobrir a atuação de fintechs no crime organizado. A Petrobras anunciou reajuste nos preços dos combustíveis, com aumento de R$ 0,48 por litro, mas com desconto de R$ 0,44 por litro devido à adesão à subvenção do governo.

A Receita Federal ampliou as investigações sobre crime no setor de combustível , após descobrir a atuação de fintechs no crime organizado. A Petrobras anunciou reajuste nos preços dos combustíveis , com aumento de R$ 0,48 por litro, mas com desconto de R$ 0,44 por litro devido à adesão à subvenção do governo.

Isso resulta em uma alta de 1,5% para as distribuidoras. O preço médio da gasolina A passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, um aumento residual de R$ 0,04 por litro. Já para o consumidor final, a parcela da Petrobras na composição do preço final passará dos atuais R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro, um aumento residual de no máximo R$ 0,03 a cada litro de gasolina C vendida nas bombas.

Esse valor é 27,6% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022. O reajuste é menos da metade da defasagem dos preços da Petrobras em relação ao mercado internacional. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou que a defasagem da gasolina nas refinarias da estatal no fechamento de quarta-feira era de 55%, abrindo espaço para alta de R$ 1,37 por litro

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Receita Federal Crime No Setor De Combustível Petrobras Reajuste Nos Preços Dos Combustíveis

 

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