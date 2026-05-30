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Receita encerra prazo com 44 milhões de declarações e já pagou R$ 16 bi em restituições

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Receita encerra prazo com 44 milhões de declarações e já pagou R$ 16 bi em restituições
Imposto De RendaReceita FederalRestituição
📆5/30/2026 5:35 PM
📰jornalodia
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Ministro Dario Durigan anuncia que Receita Federal recebeu 44,5 milhões de declarações do IR e pagou R$ 16 bilhões em restituições antecipadas. Cashback de R$ 500 milhões será pago em julho a contribuintes não obrigados a declarar.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , anunciou neste sábado, 30, que a Receita Federal encerrou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) com 44.498.717 documentos recebidos.

Segundo ele, esse número reflete o compromisso do contribuinte brasileiro e o amadurecimento do sistema tributário nacional. Durigan destacou que a Receita já pagou R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda antes mesmo do fim do prazo, beneficiando cerca de 9 milhões de contribuintes. Esse montante foi liberado de forma antecipada, demonstrando a eficiência do processo de análise e pagamento.

O ministro também informou que 56,1% dos contribuintes terão valores a restituir, enquanto 23% terão imposto a pagar e 21% ficaram isentos de tributação. Além disso, Durigan revelou que o governo realizará em 15 de julho o primeiro pagamento do chamado cashback do Imposto de Renda. Serão restituídos R$ 500 milhões a contribuintes que não entregaram a declaração referente ao exercício de 2025 por não estarem obrigados a declarar.

O cashback consiste na restituição automática de valores retidos na fonte para aqueles que não eram obrigados a declarar o IR, mas que ainda assim têm imposto a receber. Essa medida visa simplificar o sistema e garantir que todos os cidadãos recebam o que lhes é devido, sem a necessidade de burocracia adicional. O ministro reforçou o compromisso do governo com a simplificação tributária. Em publicação nas redes sociais, ele escreveu: Seguiremos investindo na simplificação.

O objetivo é claro: um Imposto de Renda cada vez mais automático, em que o cidadão confira e confirme, em lugar de declarar do zero. Essa declaração reflete uma tendência global de digitalização e automatização dos serviços fiscais, reduzindo a carga administrativa para os contribuintes e aumentando a arrecadação. O Brasil tem avançado nesse sentido, com a Receita Federal implementando sistemas mais inteligentes e integrados.

A expectativa é que, nos próximos anos, o processo se torne ainda mais fluido, com a pré-preenchimento e a validação automática de dados. Esse progresso é crucial para a economia do país, pois facilita o cumprimento das obrigações fiscais e promove a justiça tributária. Com 44 milhões de declarações recebidas, fica evidente o engajamento da população, e o governo espera continuar melhorando a experiência do contribuinte

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Imposto De Renda Receita Federal Restituição Cashback Dario Durigan

 

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