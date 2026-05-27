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Receba Declarações até o Fim do Mês e Evite Multas

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Receba Declarações até o Fim do Mês e Evite Multas
Receita FederalDeclaraçõesMultas
📆5/27/2026 7:27 AM
📰CNNBrasil
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Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em finanças e investimentos, recomenda aos seus clientes que realizem o envio emergencial de suas declarações, mesmo que faltem informações. Ele destaca a questão da multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. A cobrança deve ser paga em um prazo de até 30 dias após a entrega em atraso.

Até o fechamento da matéria, a última atualização da Receita Federal , às 22h37 de terça-feira (26), mostrava que 34.827.460 pessoas já haviam entregue suas declarações , enquanto cerca de 10 milhões ainda precisam prestar contas nos próximos três dias.

Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em finanças e investimentos, recomenda aos seus clientes que realizem o envio emergencial, mesmo que falte alguma informação. Ele destaca a questão da multa, cujo valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. A cobrança deve ser paga em um prazo de até 30 dias após a entrega em atraso. Lucro da Xiaomi despenca no 1º tri à medida que preços de memória disparam

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