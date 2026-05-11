Reasons for Ride-Hailing Cancellations

A pesquisa, realizada pela Machine, mostra que o 'difícil acesso' é a principal causa de desistências em corridas de aplicativo, respondendo por 24,6% dos casos. Outros motivos incluem situações em que o passageiro simplesmente não embarca, acidentes ou problemas mecânicos. Os padrões também se concentram entre cinco e quinze minutos após a aceitação da corrida.

Usuários que reclamam do cancelamento de corridas por motoristas de aplicativos muitas vezes desconhecem o motivo. No entanto, segundo um levantamento inédito da Machine, a principal razão para as desistências são o ' difícil acesso ', que responde por 24,6% dos casos.

Outros fatores incluem situações em que o passageiro simplesmente não embarca (11,2%), acidentes ou problemas mecânicos (6,59%) e o contexto específico das viagens (5%). O levantamento aponta que a maior parte das desistências se concentra entre cinco e quinze minutos após a aceitação da corrida, com padrões variáveis em função do período do dia, das semanas e da rotina





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Contrações Cancelamentos Estabelecimento Difícil Acesso Horário

United States Latest News, United States Headlines