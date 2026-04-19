Real Sociedad Campeã da Copa do Rei com Gol Relâmpago; Arsenal e City em Final da Premier League; Estêvão Sofre Nova Lesão

A Real Sociedad ergue a taça da Copa do Rei após gol mais rápido da história e vitória nos pênaltis contra o Atlético de Madrid. Enquanto isso, Arsenal e Manchester City se preparam para uma 'final' da Premier League, com tabus e pressão em jogo. No Brasil, o jovem Estêvão sofre nova lesão muscular na coxa, gerando preocupação.

A Real Sociedad conquistou o título da Copa do Rei em uma partida eletrizante contra o Atlético de Madrid. A decisão foi marcada pelo gol mais rápido da história da competição, anotado pela equipe basca logo nos primeiros instantes do confronto. A vantagem inicial, no entanto, não se manteve por toda a partida, e o jogo acabou sendo decidido nos pênaltis, onde a Real Sociedad demonstrou maior frieza e precisão para garantir a taça.

A vitória representa um feito histórico para o clube, quebrando uma longa seca de títulos e coroando uma temporada de altos e baixos, mas com um final glorioso no torneio de mata-mata mais tradicional da Espanha. A celebração em São Sebastião é intensa, com torcedores saindo às ruas para comemorar a conquista, que reacende a paixão e o orgulho da torcida. Enquanto isso, no futebol inglês, a Premier League reserva uma verdadeira final antecipada para os amantes do esporte. Arsenal e Manchester City travam uma batalha acirrada pelo título, com ambos os times apresentando campanhas impecáveis ao longo da temporada. A rivalidade histórica entre os clubes, somada à qualidade de seus elencos e à pressão de ambas as torções, promete um espetáculo à parte. Os tabus que cercam a busca pelo título, as estratégias táticas de cada treinador e o desempenho individual dos craques são fatores que adicionam tempero a essa disputa que pode definir o campeão nas rodadas finais. A expectativa é de jogos intensos, com muita emoção e reviravoltas, onde cada ponto conquistado se torna crucial na corrida pelo troféu. No campo das notícias de lesões, o futebol brasileiro sofreu um baque com a contusão de Estêvão em Stamford Bridge. O jovem atacante sofreu uma lesão muscular na coxa logo nos primeiros 14 minutos de jogo, durante uma arrancada em direção ao ataque. O treinador da equipe lamentou profundamente a situação, expressando sua tristeza e choque com o ocorrido. Ele confirmou que o atleta reclamou de dores na parte posterior da coxa, e que a lesão aconteceu em um momento de explosão e aceleração. "Ele estava devastado (no vestiário). Ele estava chorando no intervalo. Estou realmente triste por ele", declarou o comandante. "Parece que é (uma lesão na) parte posterior da coxa. Aconteceu no momento em que ele estava correndo em direção ao gol e, numa jogada de um-contra-um, sentiu a coxa puxar naquele momento", explicou. O treinador também fez questão de ressaltar a qualidade e o empenho de seus jovens jogadores, buscando mantê-los motivados apesar das adversidades. "São bons garotos, tenho que dizer isso. Eles são honestos e trabalham muito duro. Não quero que eles tenham a sensação de que tudo está dando errado para eles. Espero que o Estêvão possa voltar o quanto antes", complementou. Essa lesão adiciona preocupação para o futuro do atleta, que já havia lidado com uma lesão semelhante na coxa entre fevereiro e março deste ano, o que o afastou dos gramados por quase um mês. A recuperação agora será um desafio para Estêvão, que busca retomar seu ritmo e voltar a brilhar nos campos





Mundo ESPN / 🏆 31. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Sociedad Copa Do Rei Atlético De Madrid Premier League Estêvão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir à final da Copa do ReiAtlético de Madrid e Real Sociedad disputam o título da Copa do Rei 2025/26 neste sábado (18). Confira o horário e onde assistir;

Read more »

Real Sociedad en directo | Pubill sustituye a Lenglet y Marrero será el portero de la RealLos colchoneros buscan su undécimo título copero y los ‘txuri urdin’ quieren su tercer trofeo en esta competición

Read more »

Nos pênaltis, Real Sociedad vence o Atlético de Madrid e é campeã da Copa do ReiReal Sociedad e Atlético de Madrid fizeram uma final emocionante em Sevilha, neste sábado (18). Na decisão da Copa do Rei

Read more »

Marrero corona a la Real Sociedad en una final de Copa épica ante el AtléticoEl meta suplente del conjunto vasco detiene dos penaltis en la tanda decisiva en un partido en el que su equipo conquistó su tercer entorchado copero y en la que los rojiblancos igualaron dos veces el marcador

Read more »

Marrero, o herói improvável que imita Arconada e traz a Copa para a Real SociedadUnai Marrero, o goleiro formado na base da Real Sociedad, foi o herói da conquista da Copa do Rei, repetindo o feito de Luis Arconada em 1987. Sua atuação decisiva, impulsionada pela confiança do técnico Matarazzo, garantiu o título em uma final épica, onde também brilhou Ander Barrenetxea com o gol mais rápido da história.

Read more »

Real Sociedad vence o Atlético de Madrid nos pênaltis e conquista a Copa do ReiAFP

Read more »