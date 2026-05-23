Real Madrid vs ATPic Club - Campeonato Espanhol 2019-2020

Real Madrid venceu em um amistoso de Campeonato Espanhol frente a ATPic Club por 2x0. Mbappé, Bellingham, Gorka Guruzeta e Jude Bellingham marcaram os gols do Real. Gorka Guruzeta, Robert Navarro e Dani Carvajal foram as jogadoras a zahitar as oportunidades perdidas do ATPic Club.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Kylian Mbappé ( Real Madrid ) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Jude Bellingham (Real Madrid) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Gonzalo García. Gol! Real Madrid 3, Athletic Club 1.

Kylian Mbappé (Real Madrid) finalização com o pé direito de fora da área no lado direito do gol. Assistência de Álvaro Carreras. Oportunidade perdida Robert Navarro (Athletic Club), finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Andoni Gorosabel com um cruzamento.

Gol! Real Madrid 2, Athletic Club 1. Gorka Guruzeta (Athletic Club) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Iñaki Williams com um cruzamento depois de um contra-ataque.

Oportunidade perdida Kylian Mbappé (Real Madrid), finalização com o pé direito de um ângulo dificil da esquerda. Assistência de Álvaro Carreras. Gol! Real Madrid 2, Athletic Club 0.

Jude Bellingham (Real Madrid) finalização com o pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Thiago Pitarch. Oportunidade perdida Gorka Guruzeta (Athletic Club), de cabeça do meio da área. Assistência de Robert Navarro com um cruzamento após escanteio.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Thiago Pitarch (Real Madrid) finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Franco Mastantuono. Gol!

Real Madrid 1, Athletic Club 0. Gonzalo García (Real Madrid) finalização com o pé direito do meio da área no lado direito do gol. Assistência de Dani Carvajal





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