Real Madrid vence Alavés com brilho de Mbappé e Vinícius Júnior e segue na perseguição ao líder

Em partida válida pela 33ª rodada da LaLiga, o Real Madrid derrotou o Alavés por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, com gols de Mbappé e Vinícius Júnior, mantendo vivas as esperanças pelo título espanhol.

O Real Madrid garantiu um triunfo fundamental na sua caminhada pela LaLiga nesta última terça-feira, ao superar o Alavés pelo placar de 2 a 1, em partida eletrizante disputada no mítico gramado do Estádio Santiago Bernabéu. O duelo, que foi válido pela 33ª rodada da competição nacional, foi marcado por momentos de grande intensidade ofensiva dos anfitriões e pela resiliência da equipe visitante, que mesmo estando na parte inferior da tabela, buscou o resultado até o apito final.

Com este resultado positivo, os merengues alcançaram a marca de 73 pontos na classificação geral, mantendo-se na segunda colocação e pressionando o líder Barcelona, que lidera a tabela com 79 pontos, faltando poucas jornadas para o desfecho do campeonato espanhol. A atmosfera no estádio estava carregada de expectativa, com os torcedores locais empurrando o time desde o minuto inicial em busca de uma vitória que mantivesse acesa a chama pela disputa do título. O placar foi aberto aos 30 minutos da primeira etapa, quando o astro Kylian Mbappé mostrou toda a sua qualidade técnica ao receber a bola na entrada da grande área, girar com elegância sobre a marcação e finalizar. O chute, que contou com um desvio providencial de Jonny Otto, acabou por ludibriar o goleiro Sivera, que nada pôde fazer para evitar o primeiro tento da noite. Antes do intervalo, o Real Madrid ainda teve a chance de ampliar, mas um cabeceio potente do zagueiro Éder Militão, após cobrança de escanteio, acabou explodindo no travessão. Logo na volta para o segundo tempo, aos cinco minutos, Vinícius Júnior elevou o nível do espetáculo com um gol de rara felicidade, acertando um disparo preciso de fora da área que morreu no fundo das redes. O atacante brasileiro celebrou o feito pedindo desculpas à torcida, em um gesto que gerou diversas interpretações, mas que não tirou o brilho de sua performance em campo. Com a vantagem de 2 a 0, o treinador Álvaro Arbeloa iniciou um processo de rotação no elenco, introduzindo jogadores como Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga e Daniel Carvajal, visando preservar a energia da equipe para os próximos compromissos. Apesar da desvantagem no placar, o Alavés não se deu por vencido e demonstrou um brio competitivo louvável para uma equipe que luta desesperadamente contra a ameaça do rebaixamento. O time visitante conseguiu criar situações de perigo real contra a meta madridista, chegando a acertar a trave em um cabeceio perigoso de Victor Parada após um cruzamento cirúrgico de Ángel Pérez. Somente nos acréscimos, aos 48 minutos, é que o esforço do Alavés foi recompensado com o gol de honra anotado por Toni Martínez, que aproveitou um desvio de Ander Guevara para diminuir a conta. No entanto, o tempo restante era insuficiente para uma reação heroica. Com esta derrota, o Alavés permanece na 17ª posição com 33 pontos, ficando perigosamente próximo da zona de degola, onde o Elche, com 32 pontos, aguarda qualquer deslize dos rivais para tentar a permanência na elite do futebol espanhol. O Real Madrid segue agora com o foco total na próxima rodada, torcendo por tropeços do líder para reduzir ainda mais a diferença de seis pontos que os separa do topo da tabela





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