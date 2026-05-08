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Real Madrid prepara punição econômica para Valverde e Tchouaméni após briga em treino

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Real Madrid prepara punição econômica para Valverde e Tchouaméni após briga em treino
Real MadridFederico ValverdeAurélien Tchouaméni
📆5/8/2026 2:23 PM
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O Real Madrid está preparando uma punição econômica para Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni após uma briga durante o treino. Valverde desfalcará o time no clássico contra o Botafogo, enquanto Tchouaméni está disponível, mas a decisão final caberá ao técnico. O caso ocorre em uma semana decisiva para o clube, que busca adiar o título do Barcelona na La Liga.

O Real Madrid está preparando uma punição econômica para os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni após uma briga durante o treino na quinta-feira (7), conforme divulgado pelo jornal El País.

Embora o clube já tenha aberto um processo disciplinar no mesmo dia, a possibilidade de uma sanção esportiva para a dupla foi descartada. O Real Madrid enfrenta um momento delicado, pois Valverde, que sofreu um traumatismo cranioencefálico após ser atingido por Tchouaméni, desfalcará o time no clássico contra o Botafogo, no domingo (10), e também não deve jogar contra o Real Oviedo, na 37ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, Tchouaméni está disponível para o clássico, mas a decisão final caberá ao técnico Álvaro Arbeloa, que avaliará seu estado físico e emocional após o incidente. Na manhã de quinta-feira (7), a discussão entre Valverde e Tchouaméni escalou para um confronto físico. Após o treino, o francês golpeou o uruguaio, que bateu com a cabeça em uma mesa e precisou ser hospitalizado para receber pontos. O Real Madrid confirmou o diagnóstico de traumatismo cranioencefálico.

Segundo o jornal As, Valverde se recusou a cumprimentar Tchouaméni no vestiário, acusando-o de ter vazado detalhes da discussão para a imprensa. A acusação se repetiu diversas vezes, tanto no vestiário quanto durante o treino, criando um clima descrito por fontes como muito desconfortável e desagradável. A hostilidade entre os dois se refletiu em entradas duras durante a atividade, com Valverde insistindo nas acusações e Tchouaméni negando-as, alegando ser uma figura distante da imprensa.

Alguns jogadores tentaram intervir, pedindo que Valverde parasse, enquanto Tchouaméni exigiu o fim do clima hostil, classificando-o como insuportável. Foi então que o francês, irritado, teria desferido um soco em Valverde. O Real Madrid abriu um processo disciplinar para apurar a causa da discussão, mas ainda não divulgou as ações futuras, como possíveis punições para os jogadores.

Em comunicado, o clube informou que decidiu abrir processos disciplinares separados contra Valverde e Tchouaméni e que as resoluções serão anunciadas assim que os procedimentos internos forem concluídos. O caso ocorre em uma semana decisiva para o Real Madrid, que busca adiar o título de campeão espanhol do Barcelona. No domingo (10), as equipes se enfrentam, e os culés precisam apenas de um empate para conquistar o troféu da La Liga de forma matemática.

A situação interna do Real Madrid, marcada por tensões entre dois de seus principais jogadores, pode afetar o desempenho da equipe em um momento crucial da temporada

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