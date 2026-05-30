Real Madrid lidera lista de vencedores da Champions, mas final entre PSG e Arsenal pode mudar a história do torneio

A final da Champions League entre PSG e Arsenal no próximo sábado poderá alterar a hierarquia histórica de campeões da competição, dominada isoladamente pelo Real Madrid, que possui 15 títulos e venceu as cinco primeiras edições do torneio. O duelo em Budapeste coloca frente a frente o atual campeão francês e o clube inglês, que busca seu primeiro troféu da competição.
Real Madrid lidera com ampla vantagem a lista de vencedores da competição; final entre PSG e Arsenal pode mexer na história do torneio neste sábado, 30 reúne os principais clubes do futebol europeu e carrega uma das disputas mais prestigiadas do esporte mundial.
Quando o assunto é tradição no torneio, um clube aparece isolado no topo da lista:a marca que nenhum outro time conseguiu sequer chegou perto. A relação do Real Madrid com a competição é histórica. O clube venceu as cinco primeiras edições da antiga Copa dos Campeões da Europa, entre 1956 e 1960, e também construiu uma era dominante no futebol moderno, incluindo. Atrás dos espanhóis aparece o Milan, da Itália, com sete taças.
Bayern de Munique e Liverpool dividem a terceira posição, ambos com seis conquistas, enquanto o Barcelona fecha o top-5 com cinco títulos. Além do domínio no número de troféus, o Real Madrid também é frequentemente apontado como o clube mais associado à 'mística' da Champions. , em Budapeste.
Atual campeão europeu, o clube francês tenta defender a taça e seguir escalando posições entre os vencedores do torneio, enquanto os ingleses buscam um feito inédito: conquistar a primeira Champions League de sua história.
PSG x Arsenal coloca zagueiros da Seleção frente a frente na final da ChampionsNeste sábado, às 13h (de Brasília), em Budapeste, na Hungria, a final da Champions League colocará dois zagueiros brasileiros
Astros do PSG mostram confiança antes da final da Champions; veja coletivaAstros e o técnico Luis Enrique demonstram confiança do PSG antes da final da Champions League contra o Arsenal, em Budapeste.
Técnico do PSG, Luis Enrique projeta final da Champions: 'Existe um favorito'PSG é favorito na final da Uefa Champions League, segundo Luis Enrique, que destaca a campanha e a dificuldade do caminho até a decisão.
Descanso do PSG na Ligue 1 pode ser trunfo na final da Champions contra Arsenal exaustoEnquanto o Arsenal levou seus principais jogadores ao limite físico para conquistar a Premier League, o PSG poupou seus astros na Ligue 1, chegando descansado à final da Champions League. O técnico Luis Enrique promoveu intenso revezamento, com Dembélé iniciando apenas 11 de 34 jogos na liga, enquanto Nuno Mendes e Marquinhos jogaram mais na Champions que no campeonato nacional.
