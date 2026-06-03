Real Madrid apresenta novo uniforme para a temporada 2026/27 com inovações históricas

O Real Madrid apresentou seu novo uniforme para a temporada 2026/27, com um manto que mantém a tradicional cor branca, mas traz inovações históricas. Pela primeira vez, o clube utiliza duas cores complementares em sua camisa: o verde e o rosa. O uniforme tem design moderno e foi projetado para as exigências do alto desempenho.
O Real Madrid apresentou seu novo uniforme para a temporada 2026/27 , com um manto que mantém a tradicional cor branca, mas traz inovações históricas. Pela primeira vez, o clube utiliza duas cores complementares em sua camisa: o verde aparece no logotipo dos patrocinadores, na gola e nos punhos, enquanto o rosa está presente nas três listras da fornecedora esportiva nos ombros.
A fornecedora esportiva descreveu o rosa como um 'toque inesperado' que conecta a camisa à identidade visual da temporada e adiciona energia ao time. O uniforme não é liso: a parte branca apresenta um padrão xadrez, e há um design incorporado aos logotipos dos patrocinadores. É um uniforme com design moderno, incorporando elementos gráficos inspirados nas joias da coroa do nosso escudo, refletindo excelência, habilidade e mentalidade vencedora.
Projetada para as exigências do alto desempenho, a camisa conta com a mais recente tecnologia da Adidas para maximizar a ventilação e manter os jogadores frescos durante as partidas. O vídeo de apresentação oficial teve como protagonistas alguns dos principais nomes do elenco: Bellingham, Courtois, Tchouaméni, Brahim Díaz, Vini Jr, Mbappé, Rüdiger e Huijsen.
O novo uniforme deve estrear durante a disputa da temporada 2026/27, mas o clube ainda não informou em qual partida a camisa será utilizada pela primeira vez
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