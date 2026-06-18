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Real Madrid anuncia Ibrahima Konaté como reforço defensivo

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Real Madrid anuncia Ibrahima Konaté como reforço defensivo
Real MadridIbrahima KonatéLiverpool
📆6/18/2026 11:32 AM
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O Real Madrid confirmou a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté, que chega sem custos após fim de contrato com Liverpool. O jogador de 27 anos assina por quatro temporadas para reforçar setor que, apesar de ter sido o menos vazado na LaLiga, busca maior estabilidade.

O Real Madrid anunciou a contratação de Ibrahima Konaté , zagueiro francês que deixou o Liverpool após cinco temporadas. O jogador de 27 anos assinou um contrato de quatro anos com o clube merengue, sem custos de transferência , uma vez que seu vínculo com os Reds havia se encerrado.

Esta contratação faz parte de um movimento agressivo da diretoria do Real Madrid na janela de verão para reforçar o setor defensivo, que apresentou inconsistências nas últimas temporadas, apesar de ter sido a defesa menos vazada na última edição da LaLiga, com 35 gols sofridos. Konaté chega para acrescentar experiência e solidez a um elenco que já conta com valores como os jovens Dean Huijsen e Raúl Asencio, e os experientes Antonio Rüdiger e David Alaba.

No Liverpool, o francês foi um pilar defensivo ao lado de Virgil van Dijk, acumulando 187 partidas e conquistas significativas, como um título da Premier League, uma FA Cup e duas Copas da Liga Inglesa. Ele também se reencontrará com Trent Alexander-Arnold no Santiago Bernabéu, outro ex-Liverpool que seguiu o mesmo caminho rumo a Madrid.

Sua última temporada pelos Reds foi marcada por dedicação, atuando em 51 jogos e demonstrando comprometimento, inclusive retornando precocemente de uma licença após o falecimento de seu pai para ajudar a equipe. Konaté também foi peça-chave na conquista do título inglês na temporada 2024-25, sob o comando de Arne Slot, disputando 42 partidas.

A chegada do zagueiro francês reforça os planos do novo treinador José Mourinho, que terá à disposição um defensor com bagagem internacional, físico imponente e liderança para compor o novo ciclo do Real Madrid

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