Real Madrid anuncia contratação de Marc Cucurella até 2032 em dia de estreia da Espanha na Copa

O Real Madrid oficializou a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella, ex-Chelsea e Barcelona, com contrato até 2032. O jogador, titular da Espanha, chega para reforçar a defesa após temporada ruim do clube e é a primeira contratação da era Mourinho.

O Real Madrid confirmou oficialmente na manhã desta segunda-feira, dia 15, a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella , que deixou o Chelsea , da Inglaterra, e é ex- Barcelona .

O novo reforço da equipe assinou contrato válido até junho de 2032, em um dia marcado pela estreia da Espanha na Copa do Mundo. Cucurella é titular absoluto da seleção espanhola atual. Conhecido por ser um adversário difícil de enfrentar, o jogador se destaca pela intensa marcação no um contra um e pela disposição em campo.

O Real Madrid busca reconstruir seu elenco após uma temporada considerada decepcionante em 2025-26, quando perdeu o título da La Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final. Esta é a primeira contratação desde que José Mourinho retornou ao comando técnico. O presidente Florentino Pérez, reeleito por mais quatro anos, havia prometido durante a campanha reforçar as opções defensivas. Além de Cucurella, surgem rumores sobre outros nomes para a defesa.

Cucurella chegou ao Chelsea em 2022, vindo do Brighton, por uma quantia estimada em até 63 milhões de libras (mais de R$ 400 milhões). Pelo clube londrino, realizou 163 partidas. Após uma primeira temporada apagada, firmou-se como titular sob o comando de Enzo Maresca, atuando muitas vezes como lateral invertido, e conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes em 2025. Pela Espanha, desde sua estreia em 2021, acumula 23 convocações e títulos importantes





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