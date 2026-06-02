Real Madrid acelera contratação de Konaté, do Liverpool, para reforçar defesa

O Real Madrid está próximo de contratar o zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, que ficará livre no mercado em julho. O clube busca reforçar a defesa após várias lesões e aposta no francês, amigo de Mbappé, além de jovens da base.

O Real Madrid está prestes a garantir sua primeira contratação de peso para a próxima temporada. De acordo com o jornal Diario AS, o clube espanhol acelerou as negociações para fechar com o zagueiro Ibrahima Konaté , do Liverpool , que estará livre no mercado a partir de julho.

O defensor francês de 27 anos não renovou seu vínculo com os Reds e já se despediu da torcida. O contrato de Konaté, assinado quando ele chegou ao clube em 2021, expira no final de junho. As conversas para a extensão do vínculo começaram em outubro de 2024, mas as negociações estagnaram nos bastidores.

A diretoria inglesa já agiu no mercado em busca de substitutos: contratou Giovanni Leoni junto ao Parma e fechou acordo para a chegada de Jeremy Jacquet, do Rennes. O clube merengue reconhece que precisa reforçar a defesa, setor severamente prejudicado por lesões nas últimas duas temporadas. Carvajal deixou o Bernabéu após um ano marcado por problemas físicos. Militão ficará afastado por quatro ou cinco meses.

Alaba deixou o clube após não conseguir se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior. Mendy, com lesão recorrente, pode perder quase toda a próxima temporada. Rüdiger, que renovará por mais um ano, sofre com um problema crônico no joelho. O objetivo do clube, segundo o As, é contratar pelo menos dois ou três zagueiros.

A aposta em Konaté é um passo nessa direção. O francês tem 1,94 metro de altura e pesa 95 quilos, características físicas que agradam ao perfil de técnico como José Mourinho - favorito para assumir o comando caso Florentino Pérez seja reeleito presidente no domingo (7). Konaté é um jogador fundamental para a seleção francesa e amigo de Kylian Mbappé.

O atacante, em conversas informais com dirigentes do clube, indicou que a contratação do zagueiro seria uma boa adição ao futuro projeto esportivo. O fato de Mbappé ver a chegada do compatriota com bons olhos joga a favor da negociação, especialmente na comunidade francesa do vestiário de Valdebebas, onde também estão Camavinga e Mendy. O zagueiro também recebeu propostas de Bayern de Munique, PSG e de quase todos os seis grandes da Premier League.

Mas o Real Madrid saiu na frente. A equipe de Florentino Pérez está acelerando os preparativos para a contratação agora que ela está ao alcance. Além da chegada de Konaté, o Real Madrid contará com jogadores formados na base para reforçar a defesa. Raúl Asencio, já consolidado e presença constante no time principal, tem contrato até 2031 e começará a pré-temporada com Mourinho, caso Florentino Pérez seja reeleito.

Joan Martínez, de 18 anos, é outro jovem promissor. Recentemente conquistou a Youth League com o time Juvenil A e foi titular na vitória por 2 a 0 contra o Sabadell, pelos playoffs de acesso à Premier League com o Castilla. Lamini Fati, de 20 anos, contratado do Leganés em 2025 por 100 mil euros, também se destacou na última partida do time B sob o olhar atento de Florentino Pérez.

Víctor Valdepeñas (19), que já estreou no time principal, e Diego Aguado (19), outro que já teve experiência na equipe principal, completam a lista de talentos da base. O clube aposta na combinação de experiência e juventude para reconstruir sua defesa. A torcida merengue espera que essas movimentações no mercado, aliadas à possível volta de um técnico experiente como Mourinho, tragam de volta a solidez defensiva que faltou nos últimos anos.

Com a saída de vários jogadores importantes e a constante ameaça de lesões, a diretoria trabalha nos bastidores para montar um elenco competitivo para a próxima temporada, mirando não apenas títulos nacionais, mas também o tão sonhado retorno ao topo da Europa





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