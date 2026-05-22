Reação unânime da União Europeia, EUA e OTAN ao anúncio de envio de tropas americanas à Polônia

A União Europeia, Estados Unidos e OTAN manifestaram sua preocupação e divergência ao anúncio do presidente Donald Trump do envio de 5 mil soldados americanos à Polônia. A iniciativa é vista com receio por jogarem barulho no plano de autodefesa da Europa.

A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergard, cumprimenta o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ao lado do secretário-geral da Otan , Mark Rutte, após o anúncio prévio por parte de Washington de que retiraria a mesma quantidade de militares da Alemanha.

O envio de 5 mil soldados americanos para a Polônia reforça a presença militar na região e reflete a pressão para que a Europa aumente sua autodefesa. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Caças russos interceptam de forma ‘perigosa’ avião espião britânico no Mar Negro e elevam tensão com a Otan.

O envio de tropas americanas à Polônia despertou discordância, com aliados europeus apontando o movimento militar como confuso e difícil de compreensão





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