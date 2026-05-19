Reações e impressões sobre gravação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

A pesquisa Atlas/Bloomberg revelou que as reações entre bolsonaristas são positivas, com 0,55 em uma escala de 0 a 1, enquanto entre petistas e eleitores indecisos, as reações são negativas. A avaliação de Andrei Roman, CEO da empresa, indica que a base bolsonarista se convenceu das explicações dadas pelo senador. Por outro lado, a reação entre eleitores lulistas é negativa, e entre aqueles que pretendem votar branco ou nulo, a reação ruim é de 0,14.

Raquel Landim é âncora do SBT News. Formada em jornalismo pela USP , com passagem pelos principais jornais do país, é autora do livro reportagem Why Not sobre a delação da JBS pela editora Intrinseca.

Numa escala de 0 a 1, as reações são positivas entre bolsonaristas, chegando a 0,55. E negativas entre petistas e entre vai votar branco e nuloexplicações dadas por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o áudio com Daniel Vorcaro convenceram a base bolsonarista, mas afastaram os eleitores indecisos.

Essa é a principal conclusão de um trecho da pesquisa Atlas/Bloomberg feito apenas sobre a gravação entre os dois divulgada pelo siteNela, o senador pede dinheiro ao ex-dono do banco Master para o financiamento do filme biográfico sobre Jair Bolsonaro (PL). Flávio se justificou dizendo que trata-se de dinheiro privado. Ao exibir o conteúdo do áudio aos entrevistados, a Atlas Intel verificou que as reações são positivas entre os bolsonaristas.

Numa escala de 0 a 1, as reações ficam positivas em 0,55 entre bolsonaristas – 0,5 é ponto neutro. Na avaliação de Andrei Roman, CEO da empresa, isso significa que esse grupo se convenceu das explicações dadas pelo senador. Entre os eleitores lulistas, a reação fica negativa em 0,33. Entre aqueles que estão pretendendo votar nulo ou branco, a reação ruim chega a 0,14.

Lembrando que 0,5 é o ponto neutro da escala de 0 a 1.

‘Foi bastante negativo para aqueles eleitores que ainda não decidiram em quem vão votar e que poderiam ser conquistados por Flávio Bolsonaro’, diz Roman. O instituto se defende com o argumento que a pergunta áudio ocorre apenas quando a pesquisa sobre intenções de voto já foi respondida e que o objetivo era entender a percepção sobre a gravação.

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