Reabertura do Estreito de Ormuz enfrenta incertezas apesar de acordo entre EUA e Irã

Apesar do acordo entre EUA e Irã para reabertura do Estreito de Ormuz, desafios persistem com prazos divergentes, risco de minas e capacidade iraniana de novo bloqueio. A navegação ainda está muito abaixo dos níveis normais, e empresas do setor se mostram cautelosas.

O acordo entre Estados Unidos e Irã, anunciado recentemente, abriu caminho para a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de um quinto do petróleo global.

No entanto, a implementação prática enfrenta obstáculos significativos. Enquanto o presidente americano Donald Trump declarou que a via estará 'completamente aberta' a partir de sexta-feira, documentos citados por fontes iranianas indicam um prazo de até 30 dias para a normalização total da navegação. Essa divergência de prazos reflete a complexidade das operações de desminagem e a falta de confiança entre as partes. A região permanece em alerta, e a comunidade internacional observa com cautela os próximos passos.

Os dados mais recentes mostram que o fluxo de embarcações ainda está muito aquém do normal. Segundo a plataforma de monitoramento marítimo Kpler, apenas quatro navios transportando matérias-primas cruzaram o estreito na terça-feira, contra cerca de 120 antes do conflito. A associação internacional de armadores de petroleiros Intertanko informou que, durante o bloqueio, a Marinha americana orientou os navios a navegarem à noite, próximos à costa de Omã, com luzes apagadas para evitar ataques.

Agora, persistem dúvidas sobre a segurança das rotas, a presença de minas marítimas e possíveis taxas de passagem. Avaliações das agências de inteligência dos EUA indicam que o Irã manteve capacidade de fechar novamente o estreito, transformando-o em uma arma geopolítica de longo prazo. A Europa lidera os esforços para garantir a segurança marítima na região, mas a confiança das empresas de navegação continua baixa. Muitas embarcações ainda evitam a rota, preferindo alternativas mais longas e caras.

O acordo também deixou perguntas sem resposta sobre o programa nuclear iraniano e o futuro das sanções. Analistas apontam que, mesmo com a reabertura, o estreito permanecerá um ponto de tensão, e a capacidade do Irã de interromper o tráfego a qualquer momento pode influenciar negociações futuras. Enquanto isso, o tráfego segue reduzido, e a normalização total pode levar semanas, dependendo da remoção de minas e da disposição das empresas em retomar as operações





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estreito De Ormuz EUA Irã Navegação Acordo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estreito de Ormuz terá taxas de navegação cobradas pelo Irã, diz governoTeerã afirma que não haverá pedágio, mas navios pagarão por navegação, seguros e proteção ambiental

Read more »

Trump anuncia acordo com Irã e reabertura do Estreito de OrmuzPresidente dos EUA afirma que acordo para fim da guerra no Oriente Médio já está assinado e que Estreito de Ormuz estará totalmente aberto até o final da semana, aliviando mercados globais.

Read more »

Acordo EUA-Irã para Estreito de Ormuz Enfrenta Obstáculos Operacionais e de SegurançaApesar do otimismo inicial dos mercados, o acordo preliminar entre EUA e Irã para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz esbarra na fragilidade do pacto e na necessidade de desminagem, o que deve atrasar a normalização do fluxo de petróleo e mercadorias.

Read more »

Irã adquire capacidade de bloquear Estreito de Ormuz, alertam inteligência dos EUAAvaliações indicam que o Irã pode fechar a rota marítima estratégica a qualquer momento, ampliando seu poder de pressão sobre a economia global

Read more »