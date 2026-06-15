Árbitro somali negado nos EUA receberá integralmente pela Copa do Mundo

O árbitro Omar Abdulkadir Artan, barrado nos Estados Unidos para atuar na Copa do Mundo, terá remuneração completa garantida pela FIFA.

O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que teve sua entrada negada nos Estados Unidos para trabalhar na Copa do Mundo de Futebol , deve receber o valor integral de sua remuneração pelo torneio.

A notícia foi confirmada por fontes próximas à Federação Somali de Futebol, que acompanham o caso desde o ocorrido. Artan, um dos árbitros mais respeitados do continente africano, havia sido selecionado pela FIFA para atuar na competição, mas foi barrado pelas autoridades americanas sob justificativas não especificadas. A decisão de negar o visto gerou constrangimento diplomático e críticas de organizações de direitos humanos, que apontaram possíveis discriminações.

A FIFA, por sua vez, manteve a posição de que o pagamento integral seria garantido, destacando que Artan cumpriu todas as exigências burocráticas e técnicas para participar do evento. A situação de Omar Artan não é isolada. Nos últimos anos, diversos atletas e profissionais do esporte enfrentaram dificuldades com vistos para entrar nos Estados Unidos, especialmente aqueles provenientes de países africanos e do Oriente Médio.

Artan, que havia trabalhado em jogos importantes da Liga dos Campeões da CAF e em partidas das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, viu sua carreira ser interrompida por um entrave administrativo. A comunidade esportiva internacional manifestou solidariedade ao árbitro, com várias federações nacionais e clubes enviando mensagens de apoio. A Federação Somali de Futebol anunciou que está avaliando medidas legais contra o governo americano, mas até o momento não houve avanços concretos.

O pagamento integral, que deve ser depositado nos próximos dias, representa um alívio financeiro para Artan, que já havia feito planos de viagem e visto seu trabalho ser comprometido. Apesar do ocorrido, o árbitro afirmou em entrevista a um veículo local que não pretende desistir da carreira e que continuará atuando em competições internacionais. Ele espera que a FIFA e outras entidades esportivas criem mecanismos mais eficientes para evitar que situações como essa se repitam.

Enquanto isso, a polêmica reacende o debate sobre a burocracia de vistos nos Estados Unidos e seus impactos sobre o esporte global. A história de Artan serve como alerta para a necessidade de maior transparência e justiça nos processos migratórios, especialmente quando envolvem profissionais qualificados e comprometidos com eventos de alcance mundial





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