RB Bragantino vence Internacional com gol de Fernando

Em partida eletrizante, o RB Bragantino derrotou o Internacional por 1 a 0, com gol de Fernando no primeiro tempo.

Em uma partida que prometia emoção desde o apito inicial, RB Bragantino e Internacional se enfrentaram em um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro . O jogo, realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, foi marcado por intensidade e oportunidades de ambos os lados, mas coube ao time da casa sair com a vitória por 1 a 0, graças a um gol de Fernando no primeiro tempo.

O Internacional começou bem, tentando pressionar a saída de bola do Bragantino. Logo aos primeiros minutos, Vitinho teve duas chances claras: a primeira com uma finalização de fora da área, bloqueada pela defesa, e a segunda, após assistência de Alan Patrick, com um chute colocado que passou rente à trave. O Bragantino, porém, mostrou eficiência nos contra-ataques.

Em uma jogada rápida, Lucas Barbosa puxou o contra-ataque e serviu Fernando, que, com um chute potente de pé direito de fora da área, estufou as redes do goleiro adversário. O gol foi um balde de água fria no Internacional, que tentou reagir imediatamente. Alan Patrick, novamente, criou boa jogada, mas sua finalização de dentro da área parou no goleiro. A segunda etapa foi de muita luta no meio-campo.

O Internacional se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou em uma defesa sólida do Bragantino. Fernando, já autor do gol, quase ampliou a vantagem com uma cabeçada de ângulo difícil, após cruzamento de Agustín Sant'Anna. O Internacional respondeu com uma falta perigosa cobrada por Alan Patrick, mas a bola foi desviada pela barreira. Nos minutos finais, o Bragantino segurou o resultado com organização tática, mesmo com as investidas do time visitante.

Destaque para as atuações de Fernando, que além do gol acertou o poste em outra oportunidade, e de Lucas Barbosa, que deu a assistência e foi um tormento para a defesa colorada. Com a vitória, o RB Bragantino ganha fôlego na tabela, enquanto o Internacional precisa corrigir os erros para as próximas rodadas





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