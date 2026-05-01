RB Bragantino e River Plate empatam em jogo com muitas chances desperdiçadas

O confronto entre RB Bragantino e River Plate terminou em empate sem gols, com ambos os times criando oportunidades, mas sem eficiência nas finalizações. José Hurtado, Isidro Pitta e Lucas Barbosa foram os destaques do Bragantino, enquanto Juan Cruz Meza, Maximiliano Salas e Marcos Acuña tentaram marcar pelo River Plate.

O jogo entre RB Bragantino e River Plate foi marcado por uma série de oportunidades criadas por ambos os times, mas com poucas finalizações concretizadas.

No primeiro tempo, o RB Bragantino teve as melhores chances, com José Hurtado testando o goleiro adversário com um chute de fora da área, enquanto Isidro Pitta desperdiçou uma oportunidade de cabeça no meio da área após um cruzamento de Juninho Capixaba. Lucas Barbosa também tentou surpreender o goleiro com um cabeceio, mas a bola foi defendida no ângulo superior direito. No segundo tempo, o River Plate pressionou mais e criou várias situações de perigo.

Juan Cruz Meza teve uma chance clara, mas sua finalização de fora da área foi desviada pelo goleiro. Maximiliano Salas, por sua vez, teve duas oportunidades: uma cabeçada no meio da área, defendida no ângulo superior esquerdo, e um chute bloqueado após um passe de Aníbal Moreno. Marcos Acuña também tentou de fora da área, mas sua finalização foi defendida no lado esquerdo do gol.

Apesar das muitas chances criadas, o jogo terminou sem gols, deixando ambos os times frustrados com o resultado. O RB Bragantino, que jogava em casa, sentiu a pressão do River Plate, mas não conseguiu capitalizar suas oportunidades. Já o time argentino, apesar de ter dominado o segundo tempo, não conseguiu romper a defesa do adversário. O empate em 0 a 0 reflete a intensidade do confronto, mas também a falta de eficiência nas finalizações de ambos os lados





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