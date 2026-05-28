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RB Bragantino e Carabobo se enfrentam em duelo sem gols, com múltiplas finalizações bloqueadas

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RB Bragantino e Carabobo se enfrentam em duelo sem gols, com múltiplas finalizações bloqueadas
RB BragantinoCaraboboFutebol
📆5/28/2026 1:16 AM
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O embate entre RB Bragantino e Carabobo terminou em 0 a 0, apesar de inúmeras oportunidades de gol, muitos chutes de longa distância e intervenções defensivas que impediram a abertura do placar.

O confronto entre RB Bragantino e Carabobo foi marcado por diversas tentativas de gol que, apesar da intensidade, terminaram sem que nenhum dos lados conseguisse transformar a maioria das oportunidades criadas.

No primeiro tempo, Juninho Capixaba, atuando pela equipe brasileira, recebeu um cruzamento preciso de Agustín Sant'Anna e tentou finalizar com o pé esquerdo próximo ao ponto de penalti. O chute foi bloqueado por um defensor do Carabobo, impedindo que a bola encontrasse as redes. Pouco depois, um lance de impedimento foi apontado contra o Carabobo quando Alexander González lançou um passe em profundidade que encontrou Eric Ramírez em posição irregular, anulando a chance de ampliar a vantagem da equipe visitante.

A partida seguiu com ação contínua nas áreas defensivas. Matías Núñez, do Carabobo, sofreu uma falta dentro de sua própria metade, o que deu a oportunidade para a equipe de Bragantino desenvolver jogadas de transição. Isidro Pitta, aproveitando um passe de Eric Ramírez, tentou finalizar de fora da área com o pé direito, porém o chute foi bem defendido pelo goleiro adversário, que cobriu a parte inferior direita do gol.

Em outra sequência, Edson Tortolero, do Carabobo, surpreendeu com uma cobrança de longa distância, mais de 30 metros, usando o pé direito. O lance resultou de um passe de Joshuan Berríos, mas o atacante acabou enviando a bola por cima do travessão após uma defesa eficiente do goleiro de Bragantino. Joshuan Berríos, por sua vez, também acabou sendo alvo de uma falta no campo defensivo, interrompendo momentaneamente a fluidez de sua equipe. No segundo tempo, o ritmo de oportunidades disparou.

Agustín Sant'Anna, ainda com a bola em pés, tentou um disparo potente de fora da área com o pé direito, mas a bola foi bloqueada pelos defensores do Carabobo, que fecharam bem os ângulos. José Herrera, também do RB Bragantino, recebeu assistência de Eric Ramírez e finalizou com o pé esquerdo de fora da área; o chute foi contido por uma defesa central que evitou o gol por pouco.

Mais adiante, Edson Tortolero repetiu a ousadia de chutar de longa distância, desta vez com o pé esquerdo, mas novamente não conseguiu superar o goleiro, que fez uma defesa segura no centro superior do gol. Por fim, Eric Ramírez, em uma jogada final de ataque, tentou finalizar com o pé direito de fora da área, porém a tentativa foi bloqueada pelos defensores de Bragantino, encerrando as chances de gol antes do apito final.

O placar terminou sem gols, refletindo a eficácia das defesas e o número expressivo de finalizações frustradas por ambas as equipes

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