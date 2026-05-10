Rayan, destaque do Bournemouth, pode ser o protagonista na luta pelo título da Premier League

O atacante do Bournemouth, Rayan, tem sido uma das principais revelações da temporada na Premier League. Com apenas 19 anos, ele já fez história ao ser o primeiro sul-americano com menos de 20 anos a fazer gol em três jogos consecutivos da competição. Com a histórica sexta colocação do clube na competição, o time do atacante está lutando por vaga na Champions League de 2026/2027 com Aston Villa e Liverpool, respectivamente quinto e quarto colocados. O último jogo de Rayan antes do anúncio dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo pode ser decisivo para sua posição no time. Será que Ancelotti vai deixar de fora um atacante jovem, forte, em ótima forma física e técnica, com nível competitivo acima da média, reconhecido na Europa como a grande revelação desta edição da Premier League?

O gol de Rayan , ontem, na vitória de 1 a 0 do Bournemouth sobre o Fulham, pela 36ª rodada da Premier League , num chute forte de fora da área, valeu a histórica sexta colocação na competição.

A duas rodadas do final, o time do atacante revelado pelo Vasco luta por vaga na Champions League de 2026/2027 com Aston Villa e Liverpool, respectivamente quinto e quarto colocados. A melhor temporada do Bournemouth foi o nono lugar na edição 2024/2025. Foi o último jogo de Rayan antes do anúncio dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo que começa em um mês e me surpreenderia se Ancelotti o deixasse fora da relação.

O ‘raio’ teve participação direta em gols nos últimos quatro jogos do clube e já faz história ao ser primeiro sul-americano com menos de 20 anos a fazer gol em três jogos consecutivos da Premier League. O clube está invicto há 17 jogos — 13 a partir da chegada de Rayan. O Bournemouth agora só volta a campo para o confronto com o Manchester City, na terça-feira (19), em casa, um dia após a divulgação dos convocados.

O time de Pep Guardiola está a dois pontos do líder Arsenal (76 a 74) do também espanhol Mikel Arteta, que hoje encara o West Ham, em Londres. O City tem um jogo a menos, contra o Crystal Palace, em casa — confronto que será disputado na tarde desta quarta-feira (13).

Ou seja: Ancelotti vai deixar de fora um atacante jovem, forte, em ótima forma física e técnica, com nível competitivo acima da média, reconhecido na Europa como a grande revelação desta edição da Premier League? Rayan, que já vinha de temporada magistral pelo Vasco, fez do Bournemouth um ‘estranho’ coadjuvante no rali que Arsenal e City travam pelo título desta edição. Mais do que isso: pode ser ‘o’ protagonista desta ‘trama’ futebolística.

Suponhamos que Rayan seja o protagonista no duelo contra o City, participando ou marcando o gol do Bournemouth que valeria o título antecipado ao Arsenal após três temporadas de frustração na reta final da Premier — tendo feito tudo o que já fez até aqui! Seria difícil explicar ao mundo razões para tal escolha, seja ela qual for. Principalmente, em se tratando de atacante que oferece à seleção o ‘arrasto’ na transição ofensiva, como planeja o técnico italiano.

Enfim, o garoto criado na Barreira do Vasco pode ter desfeito no jogo deste sábado as dúvidas que Ancelotti ainda tinha sobre o aproveitamento dele nesta Copa. Vejamos





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premier League Bournemouth Rayan Champions League Aston Villa Liverpool Copa Do Mundo Pep Guardiola Mikel Arteta Crystal Palace Arsenal West Ham Manchester City Barreira Do Vasco Copa Do Mundo 2022 Rayan (Futebol)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Companheiro de Rayan no Bournemouth é afastado após supostas conversas com menina de 15 anosBournemouth suspende lateral Álex Jiménez após vazamento de supostas mensagens com menina de 15 anos. Clube investiga o caso

Read more »

Veja gol de Rayan que garantiu vitória do Bournemouth na Premier LeagueSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Ex-atacante do Vasco marca gol da vitória do Bournemouth e vive expectativa de convocação para a Copa do MundoRayan, ex-atacante do Vasco, marcou o gol da vitória do Bournemouth diante do Fulham, alimentando as esperanças da equipe por uma classificação na próxima edição da Champions League.

Read more »

Torcida do Bournemouth se encanta e cria música para o Rayan, ex-VascoRayan vive grande fase no futebol inglês, ganha música da torcida do Bournemouth e aumenta expectativa por chance na Seleção Brasileira.

Read more »