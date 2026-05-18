Rayan confirma convocação para a Copa do Mundo e revela emoção ao ouvir seu nome na lista

Rayan, atacante do Bournemouth, confirma sua convocação para a Copa do Mundo de 2022 e revela a emoção de ouvir seu nome na lista de convocados, após a confirmação da convocação, publicada nas redes sociais.

Após a confirmação da convocação, Rayan também publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pela oportunidade e destacando que estava realizando um dos maiores sonhos de sua vida.

Em entrevista à CazeTV logo após o anúncio, o atacante revelou a emoção do momento e contou como reagiu ao ouvir seu nome na lista. Rayan sempre foi presença constante nas seleções de base, mas viveu uma ascensão meteórica sob o comando de Ancelotti. O atacante participou apenas da última Data Fifa, em março, mas deixou boa impressão e rapidamente ganhou espaço entre os convocados para o Mundial.

No Bournemouth, o brasileiro vive grande fase e ajudou a equipe inglesa a conquistar uma classificação inédita para uma competição internacional. Rayan volta a campo nesta terça-feira (19), quando o Bournemouth enfrenta o Manchester City, que segue na disputa pelo título inglês contra o Arsenal





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