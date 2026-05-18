Rayan confirma convocação para a Copa do Mundo e revela emoção ao ouvir seu nome na lista

Rayan, atacante do Bournemouth, confirma sua convocação para a Copa do Mundo de 2022 e revela a emoção de ouvir seu nome na lista de convocados, após a confirmação da convocação, publicada nas redes sociais.
Após a confirmação da convocação, Rayan também publicou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pela oportunidade e destacando que estava realizando um dos maiores sonhos de sua vida.
Em entrevista à CazeTV logo após o anúncio, o atacante revelou a emoção do momento e contou como reagiu ao ouvir seu nome na lista. Rayan sempre foi presença constante nas seleções de base, mas viveu uma ascensão meteórica sob o comando de Ancelotti. O atacante participou apenas da última Data Fifa, em março, mas deixou boa impressão e rapidamente ganhou espaço entre os convocados para o Mundial.
No Bournemouth, o brasileiro vive grande fase e ajudou a equipe inglesa a conquistar uma classificação inédita para uma competição internacional. Rayan volta a campo nesta terça-feira (19), quando o Bournemouth enfrenta o Manchester City, que segue na disputa pelo título inglês contra o Arsenal
Copa Do Mundo Rayan Bournemouth Manchester City Arsenal Data Fifa Ascensão Meteórica Comando De Ancelotti Euforia No Museu Do Amanhã Vídeo
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
“Não vejo o Neymar focado”, diz Rivellino à CNN antes da Copa do MundoCampeão mundial pela Seleção Brasileira questiona momento do camisa 10 e admite preocupação com equipe de Carlo Ancelotti antes da convocação para o Mundial de 2026
Read more »
Copa do Mundo: Fifa diz ter tido conversa 'positiva' com Federação do IrãSecretário-geral se encontrou com presidente da FFIRI para conversar sobre a participação do país no Mundial
Read more »
Confira o desempenho dos brasileiros antes da convocação final de Ancelotti para a CopaNo último fim de semana antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, os candidatos a uma vaga na lista
Read more »
Torcedores reagem à convocação de Weverton para a Seleção Brasileira: 'Simplesmente'Weverton está na convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista para o Mundial.
Read more »
Seleção Brasileira: Rayan é o jogador mais novo convocado por Ancelotti para a CopaCom apenas 19 anos, atleta foi revelado pelo Vasco e joga pelo Bournemouth, na Inglaterra
Read more »
Rayan celebra primeira convoção para Copa do Mundo: 'Um dos maiores sonhos da minha vida'Cria do Vasco, atacante é destaque do Bournemouth na Premier League
Read more »