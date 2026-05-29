Raquel Lyra lidera corrida pela reeleição em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lidera a corrida pela reeleição com 48% das intenções de voto, superando o ex-prefeito de Recife, João Campos, que tem 43%. A virada é atribuída por aliados de Campos a uma campanha negativa nas redes, enquanto apoiadores de Lyra destacam sua gestão eficaz e intensificação de agendas públicas.

A governadora de Pernambuco , Raquel Lyra , lidera a corrida pela reeleição com 48% das intenções de voto, superando o ex-prefeito de Recife, João Campos , que tem 43%.

A virada é atribuída por aliados de Campos a uma campanha negativa nas redes, enquanto apoiadores de Lyra destacam sua gestão eficaz e intensificação de agendas públicas. Lyra também lidera em um possível segundo turno e tem apoio de figuras populares como Wesley Safadão. Campos enfrenta críticas por ações nas redes e discorda da estratégia de palanque duplo proposta por aliados de Lula. A aprovação da gestão Lyra é de 67%.

O Datafolha também mediu o desempenho da gestão Lyra e encontrou que 67% dos eleitores aprovam sua gestão, enquanto 28% a desaprovam. A taxa de aprovação é considerada ótima, com 45% dos eleitores considerando o governo ótimo ou bom. Outros 37% o avaliam como regular e 16% entendem ser ruim ou péssimo. A governadora lidera entre os homens, os mais instruídos e os que reprovam o governo Lula.

Já Campos tem maior intenção de voto entre mulheres, pessoas com menor escolaridade e renda familiar de até 2 salários mínimos. Aliados do ex-prefeito dizem que ele vem sofrendo uma campanha difamatória nas redes sociais e que o desempenho da adversária é atribuído ao apoio de figuras públicas de grande alcance popular, como Wesley Safadão





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