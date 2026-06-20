Raphinha é substituído em Brasil x Haiti devido a lesão no músculo posterior da coxa direita

O jogador Raphinha da seleção brasileira foi substituído no jogo contra o Haiti na Copa do Mundo devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O departamento médico da seleção brasileira iniciou o tratamento das dores sentidas por Raphinha e ele passará por exames e será reavaliado para determinar o diagnóstico do problema. Sem o jogador, Ancelotti tem Rayan e Luiz Henrique para a posição. O prazo para trocas entre os convocados se encerrou para o Brasil e Raphinha não poderá ser substituído por outro jogador que não um dos outros 25 convocados.
O jogador Raphinha da seleção brasileira foi substituído no jogo contra o Haiti na Copa do Mundo devido a uma lesão no músculo posterior da coxa direita .
Antes de sair de campo, ele conversou com os companheiros e o técnico Carlo Ancelotti. O departamento médico da seleção brasileira iniciou o tratamento das dores sentidas por Raphinha e ele passará por exames e será reavaliado para determinar o diagnóstico do problema. Sem o jogador, Ancelotti tem Rayan e Luiz Henrique para a posição.
O prazo para trocas entre os convocados se encerrou para o Brasil e Raphinha não poderá ser substituído por outro jogador que não um dos outros 25 convocados. O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 na última sexta-feira e Raphinha foi substituído no primeiro tempo. O jogador do Barcelona conversou com os companheiros e o ator e dublador Gustavo Machado revelou o que foi dito.
Vini Jr. e Gabriel Magalhães demonstraram apoio ao atacante que saiu no primeiro tempo para dar lugar ao jovem Rayan. O processo de tratamento começou ainda no banco de reservas do Lincoln Financial Field e Raphinha será reavaliado neste sábado para que a comissão técnica da seleção tenha um diagnóstico do problema vivido pelo atacante.
Contra o Haiti, o ex-Vasco foi o escolhido e caso não tenha mais condições de entrar em campo nesta Copa do Mundo, Raphinha não poderá ser substituído por outro jogador que não um dos outros 25 convocados. O prazo para trocas entre os convocados se encerrou para o Brasil na última sexta-feira, 24 horas antes da estreia contra Marrocos. Após a disputa da primeira rodada, nenhuma seleção pode fazer mais alterações na lista no restante do torneio
Raphinha Brasil Haiti Copa Do Mundo Lesão Músculo Posterior Da Coxa Direita
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