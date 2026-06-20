Raphinha é consolado por Ancelotti após ser substituído no Brasil x Haiti

O atacante Raphinha foi substituído durante a partida contra o Haiti na Copa do Mundo, devido a dores no músculo posterior da coxa direita.
O atacante Raphinha , do Brasil , foi substituído durante a partida contra o Haiti na Copa do Mundo, devido a dores no músculo posterior da coxa direita.
O técnico Carlo Ancelotti o consolou após a substituição. Raphinha iniciou o tratamento no banco de reservas e será reavaliado no próximo sábado. O jogador tem convivido com problemas na coxa direita e, caso não possa jogar, não poderá ser substituído por outro jogador que não um dos outros 25 convocados. O prazo para trocas entre os convocados se encerrou para o Brasil na última sexta-feira.
O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 e chega a 99,9% de chances de classificação para a segunda fase da Copa do Mundo. Ancelotti garante que Neymar estará preparado para o jogo da seleção brasileira contra a Escócia. Rayan admite nervosismo com a estreia na Copa, mas comemora a vitória do Brasil. Lucas Paquetá reconhece nervosismo na estreia, mas diz que o Brasil soube 'botar um pouco mais de foco' para vencer o Haiti.
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