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Raphinha Critica Arbitragem Após Eliminação do Barcelona na Champions League

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Raphinha Critica Arbitragem Após Eliminação do Barcelona na Champions League
RaphinhaBarcelonaAtlético De Madrid
📆4/14/2026 10:58 PM
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Raphinha, atacante do Barcelona, detonou a arbitragem após a eliminação da equipe para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O jogador, que estava lesionado, expressou sua revolta com as decisões dos árbitros, classificando a eliminatória como 'mentirosa'. Apesar da vitória no jogo de volta, o Barcelona foi eliminado pelo placar agregado.

O atacante Raphinha expressou duras críticas à arbitragem após a eliminação do Barcelona para o Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira (14). Mesmo ausente dos dois jogos devido a uma lesão na coxa direita, o jogador brasileiro acompanhou a delegação em Madrid e, após o apito final, qualificou a eliminatória como 'mentirosa'.

Câmeras flagraram Raphinha gesticulando com as mãos no gramado do Metropolitano, simulando um gesto de 'roubo', demonstrando a sua indignação com o resultado e, principalmente, com a atuação da arbitragem nos dois confrontos.

A derrota por 3 a 2 no agregado, com o Barcelona vencendo o jogo de volta por 2 a 1, mas perdendo por 2 a 0 na ida, selou a saída da equipe catalã da competição, deixando o jogador visivelmente frustrado e revoltado com a situação.

A reação de Raphinha ilustra a intensidade da decepção e o sentimento de injustiça que permeou o vestiário do Barcelona após a eliminação, refletindo a crença de que decisões controversas da arbitragem foram cruciais para o desfecho da disputa.

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