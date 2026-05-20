Rankings da qualidade de vida: SP lidera ranking e RR ocupa pior colocação pelo 2º ano seguido

O Índice de Progresso Social (IPS Brasil) divulgou o ranking anual dos 5.570 municípios brasileiros, segundo dados de 2026. São Paulo lidera o ranking com a cidade Gavião Peixoto na 1ª posição, enquanto Uiramutã, em Roraima, ocupa o pior lugar. Os critérios de avaliação incluem 57 indicadores sociais.

Cidade em SP lidera ranking de qualidade de vida no Brasil, enquanto município em RR ocupa pior colocação pelo 2º ano seguido; veja listaMunicípio do interior de São Paulo, Gavião Peixoto voltou a aparecer no topo do ranking de qualidade de vida do país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS Brasil) 2026.

Na outra ponta do ranking aparece Uiramutã, em Roraima, considerada a pior cidade para viver no país pelo segundo ano seguido. O levantamento do IPS Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20, avalia 57 indicadores sociais em todos os 5.570 municípios brasileiros. Hospital é condenado a pagar R$ 1 milhão após troca de bebês em maternidade de Goiás..





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