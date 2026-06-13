Ranking das Melhores Rodas de Samba do Rio de Janeiro destaca Terreiro de Crioulo e Samba do Trabalhador

Jornal O GLOBO divulgou lista das melhores rodas de samba do Rio após consultar 50 especialistas. Terreiro de Crioulo ficou em primeiro lugar, seguido pelo Samba do Trabalhador. Matéria traz depoimentos de jurados e destaca tradição, resistência e senso de comunidade desses encontros musicais.

O jornal O GLOBO revelou o ranking das melhores rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro, resultado da opinião de 50 especialistas, entre sambistas, jornalistas, produtores culturais e influenciadores.

A lista, que não tem caráter definitivo e reflete apenas o gosto pessoal dos jurados, traz o Terreiro de Crioulo em primeiro lugar, celebrado como um símbolo de resistência e conexão com as raízes do samba. Em segundo, aparece o Samba do Trabalhador, liderado por Moacyr Luz, reconhecido pelo espírito empreendedor e pelo resgate da tradição do Clube Renascença. Os leitores, por meio de ferramenta interativa, poderão criar suas próprias listas de favoritas.

O Terreiro de Crioulo, campeão, recebeu elogios por seu repertório, que mescla composições clássicas e recentes, sempre priorizando os melhores sambistas do país. O ambiente, com apresentações num quintal em Realengo, é descrito como acolhedor e propício à sensação de pertencimento, remetendo à ancestralidade do samba e às matrizes africanas. Arlindinho, cantor e compositor, ressaltou que a roda representa a resistência do samba de raiz,近乎 um culto, onde a energia e a ancestralidade estão presentes.

José Reinaldo Marques, curador da FliSamba, também votou no Terreiro de Crioulo e no Samba do Trabalhador, destacando a capacidade de Moacyr Luz em unir empreendedorismo e tradição, resgatando o protagonismo de um local histórico. Outra roda amplamente citada foi a do Bip Bip, em Copacabana, que empatou na nona posição. Para o escritor Marcelo Moutinho, o minúsculo bar é uma referência incontornável, não apenas pela qualidade musical, mas pelo sentido de comunidade que promove.

É um espaço de encontros, onde se vai para ouvir samba e também para reconectar-se consigo mesmo e com os outros. Moutinho destacou ainda o Samba do Trabalhador como experiência quase catártica, que reúne gente de toda a cidade e reforça o caráter coletivo do gênero.

A lista completa, bem como a possibilidade de os leitores montarem suas próprias seleções, reforça a diversidade e a vitalidade das rodas de samba cariocas, tradições vivas que continuam a evoluir e a atrair novos públicos, mantendo o samba como elemento central da identidade cultural do Rio de Janeiro





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