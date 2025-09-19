Randoseru: A Mochila Japonesa que Conquista o Mundo

Conheça a história e o significado da randoseru, a icônica mochila japonesa que acompanha as crianças durante os seis anos do ensino fundamental. Uma peça de tradição, qualidade e design que ultrapassa fronteiras.

O ano letivo japonês começa em abril. Neste momento, enquanto no Ocidente as crianças se readaptam às aulas, no Japão os pais de crianças que iniciarão a educação primária no próximo ano já estão à procura da mochila que seus filhos levarão. Essa antecedência se explica porque uma randoseru não é uma mochila qualquer, na verdade, é um elemento essencial da infância japonesa há quase 150 anos.

A randoseru tradicional, que custa centenas de euros, é feita de couro, embora hoje também existam versões com uma pele sintética de alta qualidade chamada clarino. É rígida, retangular, com cantos arredondados e abre com uma grande aba, como um híbrido entre a capa de um acordeão e a carapaça de uma tartaruga. Tal é o seu estatuto, quase totêmico, que não é obrigatória e, no entanto, é usada por praticamente todas as crianças durante os seis anos da escola primária. De fato, uma em cada três crianças japonesas usa uma randoseru Seiban, marca que fabrica estas mochilas desde 1946 sem quase alterar o seu padrão. Outros fabricantes históricos, como Kunio Tsuchiya em Tóquio (desde 1965) ou Yamamoto bag (desde 1969), também continuam com esta tradição artesanal, meticulosa e quase ritualística. Cada mochila exige cerca de 150 processos manuais (corte, montagem, costura, moldagem, polimento, etc.), o que representa de 20 a 30 horas de trabalho, e, em pequenas oficinas, um artesão pode terminar apenas algumas randoserus por semana. O preço médio é de cerca de 350 euros, mas há modelos que ultrapassam os 800. Outra das oficinas mais famosas é a da Tsuchiya Kaban, que fabrica randoserus desde 1965. “O mais importante para nós ao criar randoseru é alcançar um equilíbrio entre durabilidade e beleza”, diz Suzuki, que dirige uma das oficinas em Tóquio, no blog da marca. Só na sua conta com cerca de 100 artesãos e na sua explicação sobre o seu trabalho salpicam palavras como minúcia, detalhe, tradição, exemplaridade. “Fazemos estas bolsas com muito cuidado, especialmente porque são tradicionalmente usadas ​​por crianças. Queremos que cada proprietário sinta uma conexão com as suas mochilas cada vez que as usa, por isso priorizamos tanto a beleza estética como o conforto”, explica. Os seus preços variam de 450 euros a 1.083 euros nos modelos mais exclusivos. Há poucos dias, o The New York Times dedicou um artigo a esta preciosa mochila, tão cheia de significado, e destacou que mais do que uma simples bolsa, a randoseru é um símbolo japonês que reflete a disciplina social e a coerência que estão tão profundamente enraizadas na cultura do país. Embora hoje sejam permitidas algumas licenças no seu design, a randoseru ainda é bastante intocável. Segundo explica a Associação Randoseru, as crianças mantêm o preto como favorito, alguns usam verde ou camelo, poucos escolhem o azul marinho. Entre as meninas, o tradicional vermelho cede ao lavanda ou violeta, e começam a desejar outros tons, como pêssego e azul celeste. Timidamente, a clássica mochila escolar vai dando algum espaço à personalidade de cada criança. A estética limpa, sólida e elegante desta mochila exportou a sua fama a milhares de quilómetros das escolas japonesas. Quando Max (três anos na época) atravessou a porta do seu jardim de infância numa escola em San Sebastián, a sua preciosa randoseru vermelha destacava-se entre as outras mochilas infantis. Cativados, alguns anos antes, pela imagem das crianças indo sozinhas para a escola em Tóquio, seus pais escolheram esta mochila para ele: “Era uma demonstração de autonomia incrível, mas o nosso olhar sempre se detinha num detalhe comum: todos usavam a mesma mochila. A randoseru era a base sobre a qual cada um construía a sua identidade, personalizando-a com chaveiros de pelúcia (nuigurumi) ou adicionando acessórios para a garrafa de água. Ficávamos fascinados ao ver como nos mais pequenos parecia uma carapaça gigante e como nos maiores já era percebida como uma companheira de viagem, carregada de histórias”, conta Maite, sua mãe. “A ideia de uma única mochila que o acompanha durante os seis anos do ensino fundamental nos pareceu uma filosofia preciosa. Não era apenas um objeto, mas uma testemunha silenciosa que evolui com você durante uma das etapas mais importantes da sua vida. Por isso, trouxemos para casa, como símbolo dessa história de crescimento e durabilidade”. Logo viram que aqui não é tão prática: ocupa mais espaço e nos cabides não há tanto espaço, pesa mais do que uma convencional (a clássica chega a quase um quilo e meio quando vazia) e nem todos sabem usá-la corretamente. No Japão funciona porque as suas dinâmicas, os seus espaços e os seus hábitos na escola também são diferentes. A milhares de quilómetros de distância novamente, desta vez na Califórnia, o casal de arquitetos Airi e Rayan escolheu como mochila para sua filha Kenzo uma randoseru cor mostarda, “uma cor alegre e acolhedora que combina perfeitamente com o seu quarto e o seu estilo





