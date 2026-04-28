Ramagem Apresenta Defesa Final ao STF e Cita Votos de Moraes e Dino

Ex-deputado federal Alexandre Ramagem alega ausência de provas e utiliza trechos de votos de ministros do STF para se defender das acusações de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Ele está nos EUA e busca asilo político.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem apresentou suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) no processo que o acusa de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Em sua defesa, Ramagem, por meio de seu advogado, buscou fundamentar sua inocência utilizando trechos de votos proferidos pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino durante o julgamento do núcleo central da tentativa de golpe de Estado. A estratégia central da defesa reside na ausência de provas concretas que vinculem o ex-deputado à depredação dos prédios públicos em Brasília.

O argumento principal é que não há evidências de participação direta ou indireta de Ramagem nos atos de vandalismo, nem de que suas ações tenham contribuído de alguma forma para os danos ocorridos. A defesa enfatiza a inexistência de um nexo causal entre as condutas de Ramagem e os atos de destruição, bem como a falta de intenção de provocar os eventos de 8 de janeiro.

A defesa detalhou que Ramagem não esteve presente entre os invasores dos prédios públicos, não foi identificado como financiador dos atos, nem emitiu qualquer ordem para o ataque. Para reforçar sua argumentação, o advogado de Ramagem citou passagens dos votos dos ministros Moraes e Dino que, segundo a defesa, atenuam a responsabilidade do ex-deputado.

Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa destacou uma afirmação em que ele reconhece que a atuação de Ramagem “não se revestiu da mesma relevância causal dos demais membros da organização criminosa”. No caso do ministro Flávio Dino, a defesa ressaltou que ele observou que Ramagem deixou o governo federal em março de 2022, o que diminuiria sua capacidade de influenciar os eventos ocorridos posteriormente.

A defesa argumenta que essas declarações dos ministros indicam que a participação de Ramagem foi limitada no tempo e menos significativa, o que exigiria a apresentação de provas específicas para estabelecer uma ligação direta com os crimes patrimoniais. Além disso, a defesa refutou alegações de que Ramagem teria incentivado os atos de vandalismo, afirmando que suas declarações sobre o sistema eleitoral visavam apenas aprimoramentos técnicos e não a incitação à violência.

A eleição de Ramagem como deputado federal também é apresentada como um argumento contra a possibilidade de que ele apoiasse a destruição do próprio Congresso Nacional. A defesa também contestou o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para fixação de indenização pelos danos causados, alegando que já houve uma condenação anterior que estabeleceu uma reparação coletiva de R$ 30 milhões, o que poderia configurar uma dupla punição pelo mesmo fato.

A ação penal contra Ramagem se concentra especificamente nos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, relacionados à depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Embora esses crimes tenham sido inicialmente incluídos no processo do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, a acusação contra Ramagem foi suspensa devido à sua condição de deputado federal.

Posteriormente, Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. No entanto, com a cassação de seu mandato parlamentar, a suspensão do processo foi revogada e o caso retornou ao STF.

Sem a imunidade parlamentar, Ramagem se encontra atualmente nos Estados Unidos, onde solicitou asilo político após ter sua situação migratória considerada irregular por agentes do ICE, o serviço de imigração norte-americano, que identificaram um passaporte incompatível e um visto vencido. As autoridades brasileiras, por sua vez, buscam a deportação do ex-deputado





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