Rainha Camilla Visita Ursinho Pooh em Nova York e Reacende Debate Sobre Repatriação

A Rainha Camilla visitou a Biblioteca Pública de Nova York para ver o Ursinho Pooh original, acompanhada por Sarah Jessica Parker e Anna Wintour, e a visita reacendeu o debate sobre a possível repatriação dos brinquedos icônicos para o Reino Unido.

A Rainha Camilla realizou uma visita notável à Biblioteca Pública de Nova York, acompanhada por figuras proeminentes como Sarah Jessica Parker e Anna Wintour , para contemplar o Ursinho Pooh original e seus companheiros de pelúcia que inspiraram as adoradas obras de A.A.

Milne. A visita real não foi apenas uma homenagem à literatura infantil, mas também reacendeu um debate latente sobre a possível 'repatriação' desses ícones culturais britânicos. Camilla presenteou a biblioteca com uma réplica do filhote de Canga, Roo, perdido há décadas, demonstrando um gesto de carinho e consideração pela história dos personagens. A exposição, que abriga Pooh, Canga, Leitão, Bisonho e Tigrão em uma vitrine com controle de temperatura, é um testemunho da duradoura popularidade e importância cultural desses brinquedos.

A visita da Rainha Camilla marca um momento histórico, sendo a primeira vez que um membro da realeza britânica visita a Biblioteca Pública de Nova York desde sua fundação em 1895. A história do Ursinho Pooh é intrinsecamente ligada à Inglaterra e à vida de A.A. Milne e seu filho, Christopher Robin. O ursinho original, adquirido na loja Harrods na década de 1920, tornou-se a inspiração para os livros que cativaram gerações de leitores em todo o mundo.

A permanência dos brinquedos em Nova York, no entanto, tem sido objeto de controvérsia, com alguns defendendo seu retorno ao Reino Unido, argumentando que eles representam um importante patrimônio cultural britânico. Essa discussão ecoa debates semelhantes sobre a repatriação de artefatos históricos, como os Mármores de Elgin, atualmente expostos no Museu Britânico.

A visita da Rainha Camilla, portanto, serviu como um catalisador para reabrir essa discussão, destacando a complexidade das questões de propriedade cultural e a importância de preservar o patrimônio literário. A Rainha aproveitou a ocasião para promover sua instituição de caridade literária, a Sala de Leitura da Rainha, demonstrando seu compromisso com a promoção da leitura e da cultura. A visita real também trouxe à tona memórias de tentativas anteriores de 'resgatar' Pooh e seus amigos.

Em 1998, uma parlamentar britânica expressou sua insatisfação com a exibição dos brinquedos em Nova York, argumentando que eles pareciam 'infelizes' em um país estrangeiro. A resposta de Nova York foi firme, com o então prefeito Rudy Giuliani prometendo garantir a segurança dos ursinhos em solo americano. A questão central permanece: por que um urso tão inglês encontrou seu lar definitivo em uma vitrine no coração de Manhattan?

A resposta reside na história da criação de Pooh e na popularidade global dos livros de A.A. Milne. O Bosque dos Quinhentos Acres, cenário dos contos, é um reflexo da paisagem rural inglesa, mas a universalidade das histórias de Pooh transcendeu fronteiras, conquistando o coração de leitores em todo o mundo.

A decisão de manter os brinquedos em Nova York, em última análise, reflete o reconhecimento de seu significado cultural global e o compromisso da biblioteca em preservar esse tesouro literário para as futuras gerações





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