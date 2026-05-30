Raheem Sterling é detido após colisão com Lamborghini e suspeita de uso de entorpecentes

Atacante do Feyenoord e da seleção inglesa é preso em Camberley sob acusação de direção perigosa, posse de drogas de classe C e recusa de testes. O caso gera ampla cobertura e coloca em risco sua carreira.

O atacante Raheem Sterling , conhecido por suas passagens pelo Liverpool, Manchester City e atualmente pelo Feyenoord , foi detido na última quinta‑feira em Camberley, uma localidade a cerca de 47 quilômetros de Londres, após colidir a Lamborghini que conduzia contra a barreira de uma estrada.

A batida, que ocorreu por volta das 9 horas da manhã, não provocou ferimentos em terceiros, mas gerou a intervenção da polícia de Hampshire, que imediatamente o prendeu sob suspeita de conduzir sob efeito de substâncias entorpecentes, de posse das mesmas e de recusar a realização de testes de sobriedade. Segundo informações divulgadas pelo Daily Mail, o jogador pagou fiança e permanecerá à disposição das investigações em liberdade, aguardando eventuais procedimentos judiciais.

A polícia informou que as substâncias suspeitas pertencem à classificação "classe C" do sistema britânico - grupo que inclui esteroides anabolizantes, benzodiazepínicos, khat, óxido nitroso e piperazinas - embora não tenha detalhado exatamente quais foram encontradas. A repercussão do caso foi imediata nos meios de comunicação, sobretudo por envolver uma figura pública de grande relevância no futebol internacional.

Em comunicado oficial, a equipe de segurança de Hampshire enfatizou que a conduta de Sterling configurou direção perigosa e que a recusa em submeter-se a exames de sangue ou de bafômetro constitui violação das normas de trânsito britânicas. Apesar da gravidade das acusações, o atleta - que tem 31 anos - não foi detido em custódia, tendo sido liberado mediante pagamento de fiança, processo habitual em casos de menor gravidade quando não há risco de fuga ou de novas infrações.

O incidente ocorreu num momento delicado da trajetória de Sterling. Nos últimos dois anos, o jogador tem lidado publicamente com questões de saúde mental relacionadas à intensa pressão da carreira, conforme relatos de pessoas próximas a ele. Após deixar o futebol inglês, o atacante buscou revitalizar sua carreira na Holanda, assinando contrato com o Feyenoord em fevereiro.

Até o momento, contabiliza oito partidas pela equipe holandesa, com uma assistência, além de 80 convocações à seleção inglesa, onde foi destaque como Golden Boy em 2014 e conquistou quatro títulos da Premier League com o Manchester City entre 2018 e 2022. A situação atual levanta dúvidas sobre o futuro imediato de Sterling no cenário esportivo, bem como sobre possíveis sanções disciplinares por parte da federação holandesa e da UEFA, que ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

A comunidade esportiva aguarda desenvolvimentos das investigações e a resposta do próprio atleta, que ainda não se pronunciou publicamente sobre os fatos





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raheem Sterling Direção Sob Efeito De Drogas Feyenoord Polícia De Hampshire Polêmicas No Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcelona esfria interesse por João Pedro e volta a priorizar atacante argentino | EsporteEquipe catalã procura um centroavante para substituir Lewandowski

Read more »

Atacante do Vasco entende protesto da torcida de 'público zero' | VascoMenos de quatro mil torcedores estiveram presentes em São Januário

Read more »

Atacante descobre que foi convocado para a Copa do Mundo em entrevista ao vivo |Ele entrou em campo minutos depois da lista ser divulgada

Read more »

Ex-astro da Premier League é detido por suspeita de dirigir sob efeito de drogasA polícia de Hampshire deteve o atacante Raheem Sterling, nesta quinta-feirs, por uma suspeita de dirigir sob efeito de drogas. Veja mais

Read more »